Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite n'a pas peur du Rassemblement National

L'idée de voir le Rassemblement National prendre les commandes de l'Assemblée Nationale en juillet prochain n'est pas de nature à faire reculer l'Arabie Saoudite concernant le rachat supposé de l'OM.

Si le match amical France-Canada a été le premier événement directement impacté par les résultats des élections européennes, certains économistes se demandent si la possible arrivée au pouvoir de Jordan Bardella et de son parti peut faire reculer les investisseurs étrangers vis-à-vis de la France. Une nouvelle qui pourrait retarder d'autant plus la vente de l'Olympique de Marseille à un consortium composé d'investisseurs saoudiens, indiens et de la CGA CGM. Face à cette incertitude politique et économique, Thibaud Vézirian n'a lui strictement aucun doute sur la venue de ceux qui ont déjà secrètement, selon lui, investi dans le club de Frank McCourt et doivent l'officialiser très rapidement. Même si le journaliste d'Entrevue se garde de donner une date, il prévient que le Rassemblement National n'empêchera pas l'OM d'être vendu dans les meilleurs délais, nonobstant ce qu'a dit le propriétaire américain du club phocéen il y a deux semaines.

L'OM sera vendu, ça ne se discute plus

OM : McCourt offre 50ME pour ouvrir le mercato https://t.co/jgS7Gwvt29 — Foot01.com (@Foot01_com) June 9, 2024

Dans une analyse de la situation actuelle, Thibaud Vézirian a affiché sa confiance absolue. « Il faut que des investisseurs étrangers arrivent très rapidement dans le football français. Et avec la dissolution de l’Assemblée nationale suite aux élections européennes et au résultat attendu de Jordan Bardella et du Rassemblement National, y a-t-il un danger pour les investissements étrangers ? Je n’y crois absolument pas, dans le sens où la France est engagée pour ces investissements étrangers depuis des lustres et cela se fera pour le bien économique de la France. On l’a vu avec l’accord entre l’Arabie Saoudite et le port de Fos-Marseille cette semaine, il y a plein d’annonces qui s’activent actuellement. Alors que ce sont des deals qui sont travaillés depuis des années. Malgré le tsunami médiatique de ces élections, je n’ai pas d’inquiétude sur la capacité d’Emmanuel Macron à s’en sortir (…) J’ai les certitudes et les garanties de ce qui va arriver, j’ai eu quatre ou cinq confirmations encore la semaine dernière. On me dit encore que le club est vendu, que les Saoudiens arrivent. On voit les imbrications avec le fait faut qu’ils sauvent le football français », prévient le spécialiste de la vente OM