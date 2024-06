Une pépite chilienne approchée, l’OM peine à conclure

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Attentif à l’éclosion de jeunes talents, l’Olympique de Marseille a peut-être trouvé la perle rare au Danemark. Et plus précisément dans l’effectif du FC Midtjylland où évolue Dario Osorio. Mais l’ailier chilien, déjà très convoité en Europe, n’est pas une cible si facile à atteindre pour les Marseillais.

L’Olympique de Marseille devra recruter malin. Habitué à négocier de bonnes affaires sur le marché des transferts, Pablo Longoria doit composer avec de nouvelles contraintes économiques liées à l’absence de compétition européenne la saison prochaine. La masse salariale, qui n’a jamais été aussi élevée dans l’histoire du club, sera nettement revue à la baisse. Et l’on imagine qu’aucune folie ne sera permise dans les offres transmises. Le président marseillais pourrait donc s’orienter vers des cibles plutôt méconnues comme Dario Osorio (20 ans).

L’ailier du FC Midtjylland vit actuellement sa première année dans le football européen. Des premiers pas remarqués puisque l’Olympique de Marseille s’intéresse à son profil. On parle d’un milieu offensif capable d’évoluer dans l’axe et sur les deux couloirs. Une telle polyvalence ferait sûrement le bonheur du futur coach olympien. Mais pour le moment, le jeune Chilien se situe encore loin de la cité phocéenne. D’après les informations relayées par TNT Sports, l’Olympique de Marseille se heurte aux exigences financières du FC Midtjylland et à une rude concurrence sur ce dossier.

Conceição décisif ?

D’autres écuries européennes ont en effet repéré l’international chilien, dont la dernière sélection remonte au match amical perdu contre l’équipe de France (3-2) le 26 mars à Marseille. La source indique que la possible nomination de l’entraîneur Sergio Conceição pourrait aider le pensionnaire du Vélodrome. Le technicien, impuissant quant à l’aspect financier, peut effectivement convaincre Dario Osorio de venir poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille. En attendant, le club de Frank McCourt n’a toujours pas convaincu le Portugais.