OM ‍: L'entraîneur surprise entre en piste ‍!

Par Claude Dautel

Marcelo Gallardo ne sera pas l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, l'entraîneur argentin ayant refusé l'offre de Pablo Longoria. L'OM repart en quête d'un coach, et les supporters pourraient avoir une grosse surprise.

48 heures après avoir appris que Marcelo Gallardo avait donné son accord à l’OM et était même annoncé vendredi en route vers Marseille, les fans phocéens ont pris un coup de massue ce dimanche. Non seulement l’ancien entraîneur de River Plate n’est pas en vol vers la cité phocéenne, mais en plus, il ne sera jamais l’entraîneur marseillais. Tout le monde le confirme, les dirigeants provençaux ont appris dans la nuit de samedi à dimanche que Gallardo avait refusé de succéder à Igor Tudor.

Une réponse ferme et définitive après un suspense de plusieurs jours. Le feuilleton El Muneco étant terminé, la problématique est intacte pour l’Olympique de Marseille, il faut trouver un entraîneur et le plus vite possible puisque la reprise de l’entraînement est prévue dans deux semaines, le 3 juillet. Les choses vont donc aller vite.

Un troisième entraîneur en approche à l'OM

En dehors de Marcelo Gallardo, deux noms reviennent très régulièrement depuis l’annonce du départ d’Igor Tudor : Paulo Fonseca et Marcelino. Le premier est sous contrat avec Lille, et plus le temps passe moins le LOSC sera disposé à céder son entraîneur, tandis que le second, que Pablo Longoria apprécie, est lui libre. Ce dimanche, Alexandre Jacquin, ouvre la porte à une nouvelle surprise possible du côté de l’Olympique de Marseille.

« Vendredi, l’un des candidats avait pris un peu d’avance sur les autres. Mais on ne sait pas s’il s’agissait du Lillois, de l’ex-technicien de Valence, ou, plus vraisemblablement, d’un troisième entraîneur, dont le nom n’a pas encore filtré... D’autres dossiers, évoqués dans les médias, n’ont en revanche jamais été dans les tuyaux, à l’image de ceux de l’Italien Fabio Grosso (ex-Frosinone), du Portugais Ruben Amorim (Sporting) ou du Croate Ivan Juric (Torino) », explique le journaliste du quotidien marseillais.