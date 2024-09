Riolo allume Rabiot, l'OM fait une très mauvaise affaire

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a surpris tout le monde dimanche soir en annonçant un accord de principe avec Adrien Rabiot, libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus Turin et dont la signature à Marseille est un réel évènement.

Le début du mois de septembre a été très utile aux dirigeants de l’Olympique de Marseille, qui se sont séparés de plusieurs joueurs à gros salaire. Jordan Veretout a pris la direction de l’Olympique Lyonnais tandis que dans le même temps, Azzedine Ounahi a rejoint le Panathinaïkos en prêt avec option d’achat. Enfin, le départ de Chancel Mbemba semble imminent après la mise à pied de l’international congolais en fin de semaine dernière. Toutes ces économies ont permis à l’OM d’avancer en coulisses sur un dossier d’envergure, celui d’Adrien Rabiot, libre depuis son départ de la Juventus Turin le 30 juin.

Officiel : Adrien Rabiot signe à l’OM https://t.co/j8glRqHzbW — Foot01.com (@Foot01_com) September 15, 2024

Promis à un grand club européen, celui qui est titulaire en Equipe de France va finalement rejoindre l’Olympique de Marseille et cela malgré l’absence de coupe d’Europe en Provence. Un énorme coup réalisé par Pablo Longoria et surtout par Mehdi Benatia, à l’origine de ce deal aussi spectaculaire qu’inattendu. Pourtant, la venue de l’ancien joueur du PSG à l’OM ne convainc pas encore tout le monde. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo s’est par exemple montré assez pessimiste sur le niveau réel du joueur et sur sa faculté à bien s’adapter aux demandes de son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi.

Adrien Rabiot à l'OM, Daniel Riolo n'est pas convaincu

« Personne n’en voulait en Europe, il baisse la moitié de son salaire » rappelle notamment l’éditorialiste de RMC, avant de poursuivre. « C’est un milieu de terrain qui a très peu de qualités, à part des qualités techniques. S’il réussit en Ligue 1, c’est parce que la Ligue 1 lui réussira peut-être en termes de rythme mais il ne met aucun rythme dans ses matchs. Que ce soit en équipe de France avec l’équipe de France ou à la Juventus avec Allegri dans un style ultra défensif dans lequel il a pu s’épanouir, j’attends de voir dans le style De Zerbi » a lâché Daniel Riolo, très prudent avec un joueur qu’il n’a jamais apprécié plus que cela comme il l’a toujours fait savoir sur RMC avant même qu’un intérêt de l’OM soit évoqué.

La question est maintenant de savoir comment Roberto De Zerbi utilisera l’ancien joueur de la Juventus Turin, et si ce dernier parviendra à s’adapter au style de jeu très particulier de l’entraîneur italien. Sur le papier, l’OM semble en tout cas tenir un milieu de terrain très prometteur avec Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg, sans oublier Ismaël Koné, Geoffrey Kondogbia ou encore Valentin Rongier.