Pogba à l'OM, sa version va faire pleurer Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Une majorité de supporters marseillais espère voir Paul Pogba finir la saison sous le maillot de l'OM. Mais cela n'est peut-être pas la meilleure idée du monde.

C'est le cadeau de Noël dont rêve l'Olympique de Marseille, même si Pablo Longoria et Mehdi Benatia restent forcément très prudents lorsqu'ils s'expriment sur ce sujet très sensible. Mais voir Roberto De Zerbi aligner un milieu de terrain où l'on pourrait retrouver Paul Pogba en plus d'Adrien Rabiot serait forcément une incroyable histoire, et surtout un sacré duo pour l'OM. Cependant, dans le dossier de la Pioche, rien n'est simple, à la fois parce que Pogba peut avoir des prétentions financières énormes, mais surtout cela fait un bail qu'il n'a pas joué au plus haut niveau, alors qu'il fêtera en mars prochain, à la fin de sa suspension pour dopage, ses 32 ans. Autant des raisons qui peuvent faire pencher la balance du mauvais côté pour l'Olympique de Marseille. C'est d'ailleurs ce que pense Pierre Ménès, lequel pense que l'ancien milieu de terrain de la Juventus a mieux à faire que signer à l'OM.

Pogba à Marseille, fausse bonne idée

Fino alla fine 🤍 pic.twitter.com/o8WHyX4AvB — Paul Pogba (@paulpogba) September 3, 2023

Pour l'ancien consultant vedette du Canal Football Club, le champion du monde 1998 va probablement mettre le cap vers l'Amérique du Nord plutôt que vers le Vélodrome, et selon Pierre Ménès, Paul Pogba aura raison de faire ce choix. « Paul Pogba à l’OM, ça a l’air d’être dans l’air, effectivement les dirigeants de Marseille ont l’air d’y penser. Mais, il faut voir que lorsque Pogba sera autorisé à jouer après la fin de sa suspension, il restera seulement neuf matchs cette saison pour l’OM en Championnat. Ce serait donc pour le remettre en route pour la saison prochaine. Le problème, c’est qu’on parle d’un mec qui a dû faire 25 matchs sur les trois dernières années, c’est très très peu. Là, ça fait plus d’un an qu’il ne joue plus du tout. Je trouve à titre personnel que c’est un risque énorme. Et je pense que pour Paul, ça serait une meilleure idée d’aller en MLS où il aurait immédiatement un statut et un salaire de star, mais aussi des attentes et des prétentions footballistiques moindres qu’en Ligue 1 où il serait attendu de pied ferme », prévient, sur chaîne Youtube, Pierre Ménès.