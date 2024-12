Paul Pogba à l'OM, ces deux infos changent tout

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi ont évoqué la possible venue de Paul Pogba à l'Olympique de Marseille. On en sait désormais un peu plus sur les intentions du milieu de terrain.

Si Paul Pogba est sorti de son silence vendredi soir dans un communiqué de l'Agence France Presse, c'est uniquement pour évoquer la décision de justice qui a soldé la fin de la terrible affaire dont il a été la victime. Mais bien évidemment, le champion du monde 2018 n'a pas du tout évoqué son avenir sportif, lui dont la condamnation pour dopage sera levée en mars prochain. Depuis 72 heures, les choses s'accélèrent puisque les dirigeants de l'OM ont tous évoqué le nom de Paul Pogba, avouant que sa signature à Marseille serait une très bonne affaire, même si Pablo Longoria s'est défendu d'avoir pris des contacts avec les représentants du milieu de terrain de 31 ans. Et si l'Olympique de Marseille est candidat à la venue de La Pioche, l'emballement général semble excessif à en croire un journaliste spécialiste du mercato.

🚨🔵 Paul Pogba didn't visit Manchester City training ground despite reports and he's not in concrete talks with City despite recent reports.



Pogba remains open to several options as he's free agent, ready to train with new club from January 1 and play pro games from March 1st. pic.twitter.com/j07zidBpP5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2024

Sur X (anciennement Twitter), Achille Ash, journaliste pour Beur FM et différents médias, explique que Paul Pogba n'est pas si proche que cela de l'OM. « À l’heure actuelle, l’international tricolore Paul Pogba n’a toujours pas fait son choix, plusieurs grands clubs européens se sont positionnés et continuent de le faire cependant le joueur a décidé de prendre son temps pour choisir le projet qui lui correspond tout en étudiant toutes les possibilités », précise ce dernier, qui dément ainsi un avantage déjà pris par le club phocéen dans les négociations. Et ce samedi matin, Fabrizio Romano confirme qu'effectivement Paul Pogba est loin d'avoir pris une décision : « Paul Pogba n'a pas visité le terrain d'entraînement de Manchester City malgré les rumeurs et il n'est pas en pourparlers concrets avec City malgré les informations récents. Pogba reste ouvert à plusieurs options puisqu'il est agent libre, prêt à s'entraîner avec son nouveau club à partir du 1er janvier et à jouer des matchs professionnels à partir du 1ᵉʳ mars ».

Pogba annoncé partout en Europe

Il est vrai que depuis qu'il a trouvé un accord avec la Juventus pour être libéré de son contrait, Paul Pogba est cité comme proche de plusieurs clubs, par exemple en Angleterre où les médias l'ont annoncé en contact avec Manchester United, mais également Manchester City. Mais l'Olympique de Marseille a tout de même une chance de rafler la mise, même si le mois de mars est encore loin et que de nombreuses choses peuvent encore faire changer d'avis Paul Pogba, lequel sait qu'il ne doit pas se rater s'il veut réellement retrouver l'équipe de France très rapidement.