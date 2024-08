OM ‍: Moumbagna impressionne, la L1 est sous le charme

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Arrivé l’hiver dernier en provenance de Bodø/Glimt, Faris Moumbagna n’a pas toujours donné satisfaction à l’Olympique de Marseille. Ses performances mitigées ont pourtant augmenté sa cote en Ligue 1 où plusieurs clubs sont prêts à accueillir l’attaquant camerounais en prêt la saison prochaine.

En attendant la suite du recrutement, Roberto De Zerbi n’a pas vraiment le choix en pointe. Après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’a plus qu’un seul avant-centre, à savoir Faris Moumbagna qui a oublié ses envies d’ailleurs. L’attaquant camerounais était effectivement annoncé sur le départ en début de mercato. L’ancien joueur de Bodø/Glimt, recruté pour 8 millions d’euros en janvier dernier, vivait très mal l’agression dont il avait été victime en mai dernier.

Moumbagna a la cote en Ligue 1

Rappelons que Faris Moumbagna, Bamo Meïté et Jean Onana avaient été ciblés par des coups de feu lors d’une course-poursuite dans la cité phocéenne. Depuis, le renfort hivernal a changé ses plans et semble prêt à débuter une nouvelle saison avec l’Olympique de Marseille. Du moins si ses dirigeants le lui permettent. Avec le président Pablo Longoria, aucun Marseillais n’est vraiment à l’abri jusqu’à la fermeture du mercato estival. Une offre satisfaisante peut vite inciter le dirigeant espagnol à pousser un joueur vers la sortie. Et justement, la direction olympienne pourrait recevoir des propositions pour Faris Moumbagna.

Nketiah trop cher, l’OM va s’offrir le jeune Moukoko ! https://t.co/HpdlchNsqG — Foot01.com (@Foot01_com) August 3, 2024

Nos confrères de RMC indiquent que plusieurs formations de Ligue 1 s’intéressent au profil de l’attaquant marseillais. Mais aucune d’entre elles ne serait disposée à payer son transfert. Leur objectif serait plutôt d’obtenir un simple prêt pour une saison. Reste à savoir ce qu’en pensent les décideurs phocéens, à commencer par l’entraîneur Roberto De Zerbi. En cas d’arrivées en pointe, pas sûr que le coach italien retienne un attaquant souvent critiqué pour sa maladresse la saison dernière.