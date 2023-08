Dominé mais pas coulé, l'OM s'en sort contre Brest

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 3e journée

Orange Vélodrome

OM-Brest 2-0

Buts : Mbemba (4e) et Sarr (65e)

Bousculé par une équipe brestoise entreprenante, l'OM a finalement obtenu un succès 2-0. Ismaila Sarr a notamment marqué son premier but pour les Phocéens, désormais co-leaders de Ligue 1 avec Monaco.

Finalement, malgré les difficultés de l'été, la déception européenne et le mercato agité, l'OM peut sourire à la fin du mois d'août. Les Marseillais ont validé un deuxième succès en trois matchs de Ligue 1 contre Brest. Ce n'était pas une partie de plaisir en première période malgré une entame parfaite et le but de Mbemba après 4 minutes de jeu. Le Congolais reprenait parfaitement de la tête un coup-franc de Veretout. Derrière, Brest dominait et multipliait les occasions. Mounié plaçait notamment une tête juste au-dessus de la barre phocéenne (24e). Si critiqué depuis le début de saison, Pau Lopez était solide devant Camara (28e) et Le Douaron (30e).

En seconde période, Brest continuait de mettre la pression sur les buts marseillais. Clauss sauvait notamment une tête de Le Douaron sur sa ligne (47e). Pau Lopez réalisait encore une belle parade devant Mounié (57e). Les hommes d'Eric Roy n'avaient pas su faire la différence, ils le payaient cash une fois de plus. Bizot repoussait mal une balle de Lodi et Ismaila Sarr venait conclure en opportuniste pour doubler la mise, son premier but à l'OM. De quoi rassurer les Olympiens qui dominaient la fin de match et obligeait Bizot à produire de nombreux arrêts. Le Néerlandais faisait une double parade superbe devant Aubameyang et Guendouzi (90e+1) pour éviter le 3-0 de justesse. Plus efficace, l'OM s'offrait un deuxième succès en trois matchs pour atteindre les 7 points et rejoindre Monaco en tête. Brest reste bloqué à 6 points mais confirme son bon niveau aperçu depuis la reprise du championnat.