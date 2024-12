Maupay est « ‍toxique ‍», l'OM s'est fait avoir

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Everton vit une saison bien galère en Premier League et devrait lutter pour son maintien jusqu'à la fin de la saison. Une situation chaotique qui plait beaucoup à Neal Maupay, pourtant encore salarié du club de Liverpool.

La Premier League est un championnat impitoyable et Everton le sait bien. Le club de la Mersey enchaine les mauvaises performances et se retrouve 16e après 18 matchs disputés dans la compétition. Ce dimanche, les Toffees n'ont pas fait le poids à domicile face à Nottingham Forest. Une défaite logique qui a beaucoup amusé Neal Maupay, pourtant toujours en contrat avec le club de Liverpool, qui l'a prêté à l'OM cette saison. Après la débâcle d'Everton, Maupay a posté sur X : « Quand je passe une mauvaise journée, je regarde juste le résultat d'Everton et je souris ». Une sortie cinglante qui n'a pas manqué de faire réagir à Liverpool.

Maupay, Everton a retenu la leçon ?

Comme rappelé ces dernières heures par Inews, Maupay suscite en effet l'indignation chez les fans d'Everton. Officiellement, le club de la Mersey ne veut pas réagir et préfère le faire en interne. L'objectif est de ne pas donner de crédit à l'attaquant de l'OM, qui ne fait plus partie des plans d'Everton pour l'avenir. De toute manière, Everton ne pourrait pas sanctionner Maupay, son salaire étant payé à 100% par l'OM, qui signera le Français automatiquement à l'issue de son prêt l'été prochain. Le média rajoute qu'Everton prendra en tout cas note de l'épisode Maupay pour ne pas refaire les mêmes erreurs dans le futur. Il est notamment indiqué que le comportement de l'attaquant phocéen est tout ce que doivent éviter les Toffees, qui ont multiplié les erreurs de casting ces dernières saisons. Pour rappel, Maupay avait débarqué depuis Brighton en 2022 et les attentes étaient énormes à son sujet. Il n'aura joué que 32 matchs pour 1 petit but marqué... avec en plus un prêt à Brentford la saison passée.