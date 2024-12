OM ‍: Maupay reçoit un carton jaune totalement imprévu

Dans : OM.

Neal Maupay a pris l'habitude de chambrer les adversaires de l'OM, quand Marseille gagne, mais une nouvelle déclaration du joueur prêté par Everton ne colle pas avec la nouvelle politique de Pablo Longoria.

Cela fait évidemment rigoler les supporters phocéens, Neal Maupay, prêté par Everton à l'OM, fait suivre chaque victoire de Marseille d'un petit message moqueur sur les réseaux sociaux contre le club que l'équipe de Roberto De Zerbi vient de battre. Dernièrement, c'est l'ASSE qui y a eu droit, alors même que l'attaquant de 28 ans a porté le maillot des Verts dans le passé. Cela lui avait déjà valu des commentaires peu élogieux, certains faisant remarquer que Neal Maupay était moins second degré quand l'Olympique de Marseille se faisait battre. Ce week-end, c'est une interview accordée par le joueur de l'OM à un média anglais qui a provoqué des réactions hostiles. Notamment parce qu'il a ironisé sur la situation d'Everton, seizième de Premier League et qui lutte pour le maintien.

Maupay n'est plus drôle

Interrogé par Bleacher Report, Neal Maupay a envoyé un scud au club anglais qui l'a prêté à l'OM. « Quand je ne me sens pas bien, je regarde les résultats d'Everton et je souris », explique l'attaquant. Une petite phrase qui a agacé très fort Momahed Toubache Ter, lequel pense que les dirigeants de l'Olympique de Marseille ne vont pas apprécier ce genre de propos. « Ça ne colle pas avec l’humilité que désire instaurer le board & staff marseillais. Ça peut être drôle une fois, deux fois : ça a un côté fraîcheur, atypique, mais là, ce n’est plus drôle. Quand il quittera Marseille, fera-t-il de même ? », s'interroge Mohamed Toubache Ter qui estime que Neal Maupay commence à franchir les bornes et qu'il ne serait pas étonnant que dans les bureaux de l'OM certains commencent à trouver cela un peu too much.