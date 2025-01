L'OM tape sur Lens et assume à 100 %

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Malgré sa communication tout aussi maladroite que celle de Lens, l'OM a décidé d'accuser le club nordiste publiquement pour le raté du prêt de Pau Lopez. Et de justifier cette attaque en coulisses.

Drôle de règlement de comptes cette semaine au sujet de la signature ratée de Pau Lopez à Lens. Le prêt du gardien espagnol n’a jamais été cassé par Gérone, et le portier appartenant à l’OM n’a donc jamais pu être libéré pour rejoindre Lens sous forme de prêt. Pourtant, les deux clubs ont communiqué à ce sujet avant de devoir faire machine arrière, la formation nordiste n’ayant pas envie d’attendre 15 jours pour voir si Lopez allait être réellement libéré par le club espagnol comme cela semblait devoir le cas. Alors que la déception dominait, l’OM s’est lancé dans un communiqué bizarre, avouant que la communication avait été faite de bonne foi des deux côtés en raison de l’imminence du transfert, tout en accusant Lens d’avoir initié cette annonce plus rapide que la musique, et donc injustifiée.

L'OM, le nouveau FC Communiqué ?

L’Olympique de Marseille tient à apporter des éclaircissements au sujet de l’annulation du prêt de Pau Lopez au RC Lens. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 9, 2025

Une attaque qui a fait réagir à Lens, mais en privé. Le club « Sang et Or » a trouvé que les Marseillais abusaient clairement et que, si le deal était incertain, il ne fallait alors pas communiquer sur leurs réseaux en ce sens. Néanmoins, selon L’Equipe, le RC Lens n’a pas envie de se lancer dans une guerre des communiqués et ne répondra pas publiquement à cette attaque alors que l’annonce officielle d’un transfert avant que tous les papiers soient validés à tous les niveaux est classique, même si ce n’est pas une excuse. Ainsi, tout le monde s’est demandé la raison de ce communiqué accusant Lens, alors que la communication a été commune entre les deux clubs. « C’est une volonté de se faire respecter », glisse-t-on à L’Equipe au sein club olympien, qui a visiblement décidé de tirer sur tout ce qui bouge quand ça ne lui plait pas, et de lâcher des communiqués sur de nombreux sujet si besoin est.