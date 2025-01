L'OM refourgue Brassier à Rennes, annonce imminente ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Prêté par Brest à l'Olympique de Marseille, Lilian Brassier s'apprête à retrouver la Bretagne. Son transfert au Stade Rennais est imminent.

Auteur d'un match désastreux dimanche lors de la défaite de l'OM à Nice, Lilian Brassier n'aura pas l'occasion de subir les sifflets du Vélodrome. Car ce mercredi, RMC annonce que le défenseur français de 25 ans, qui avait rejoint Marseille sous forme de prêt avec option d'achat l'été dernier, va rejoindre le Stade Rennais dans les prochaines heures. A la demande de Roberto De Zerbi, qui ne comptait plus sur Brassier, Pablo Longoria avait entamé des discussions avec le Stade Brestois afin de pouvoir casser le contrat de prêt, qui prévoyait une option d'achat. L'entraîneur italien, qui avait pourtant validé la signature du défenseur, était cette fois déterminé à le voir partir avant le 3 février, date de la fin du mercato.

Le mercato de Rennes suscite des doutes

Et à en croire Florent Germain et Fabrice Hawkins, les deux spécialistes du mercato, c'est dans ce cadre que le Stade Rennais s'est invité à la table des négociations. Dans un premier temps, l'OM va finaliser un accord avec le Stade Brestois, qui affronte le Real Madrid ce mercredi en Ligue des champions, pour stopper le prêt et ensuite Lilian Brassier va pouvoir rejoindre le club de la capitale bretonne. A 25 ans, le défenseur va retrouver une équipe qu'il connaît bien, puisqu'il a été formé au Stade Rennais, formation qu'il a quittée en octobre 2020 pour rejoindre Brest. De quoi forcément interpeller les supporters rennais, qui ont bien vu les récentes prestations du joueur de l'OM et ne sont pas convaincus qu'il va aider Jorge Sampaoli à redresser leur club préféré.