Trois boulettes, les supporters de l'OM déchainés contre Brassier

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM est dans la sauce à Nice, et le défenseur olympien Lilian Brassier est pointé du doigt pour son niveau affiché en début de match.

Poussé dehors par Roberto De Zerbi et les dirigeants de l’OM, Lilian Brassier n’a pas trouvé preneur en ce mois de janvier alors que le club marseillais ne l’a toujours pas définitivement acheté au Stade Brestois. Resté sur le banc pendant un mois, le défenseur central avait été réutilisé contre Strasbourg avec une centaine réussite. De nouveau sollicité à Nice, Brassier n’a pas connu la même réussite. Le défenseur de 25 ans a enchainé les erreurs sur l’ouverture du score des Aiglons, et a provoqué la furia des supporters de l’OM devant leur télévision et sur les réseaux.

Brassier, De Zerbi doit le sortir

Perte de balle.

Mauvaise interception.

Sauvetage raté.



La défense catastrophique de Lilian Brassier sur le but de Guessand. 🤯 pic.twitter.com/BatsLNRM9i — Actu Foot (@ActuFoot_) January 26, 2025

Trop attentiste sur une circulation de balle, il s’est fait prendre le ballon par Guessand, avant de cafouiller des jambes sur la passe suivante, signée Laborde. Et sur cette même action, il a laissé entrer le ballon de Guessand au-delà de la ligne de but, alors qu’il semblait possible de sauver son but en taclant. Un enchainement incompréhensible pour les fans de l’OM. « Trois erreurs sur la même action, j’ai jamais vu ça. Et il ne se jette même pas pour tacler », « Lilian Brassier, merci pour rien il est temps de partir de mon club », « Je suis De Zerbi je sors Brassier, ça va deux secondes le foutage de gueule », « Brassier c’est pas possible. Deux boulettes clownesques en 10 secondes. Il te crève direct alors que l’équipe était sous pression », a même conclu le journaliste de Winamax Thomas Bonnavent.