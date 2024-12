L’OM annule ce transfert à 22 ME pour deux raisons

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ces dernières heures, la rumeur d’une offre à 22 millions d’euros de l’OM pour Andreas Pereira a fait du bruit. Mais en réalité, le club olympien ne souhaite pas recruter le meneur de jeu brésilien de Fulham.

Suivi par l’état-major de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois, Andreas Pereira aurait fait l’objet d’une offre atteignant 22 millions d’euros de la part du club phocéen lors de ce mercato hivernal. La presse espagnole est catégorique et affirme que l’ancien joueur de Manchester United est la priorité de Roberto De Zerbi afin de compenser l’absence sur blessure de Valentin Carboni, victime d’une rupture des ligaments croisés. Le milieu offensif de 28 ans né en Belgique plait effectivement au coach de l’OM, mais Pablo Longoria n’a envoyé aucune offre à Fulham en cette fin d’année 2024, selon les informations du compte insider La Minute OM généralement bien renseigné sur l’actualité du club marseillais.

OM : La priorité n°1 de Marseille au mercato est connue https://t.co/6Va1sdwL71 — Foot01.com (@Foot01_com) December 30, 2024

Le spécialiste l’affirme, l’information selon laquelle le dauphin du PSG a proposé 22 millions d’euros est totalement fausse et cela pour deux raisons. Tout d’abord, Pablo Longoria et Medhi Benatia souhaitent dégraisser l’effectif avant de recruter de nouveaux joueurs. Mbemba, Meïté, Brassier ou encore Koné, Blanco et Harit sont régulièrement cités parmi les joueurs à faire partir. Deuxièmement, la priorité de l’Olympique de Marseille n’est absolument pas de recruter un milieu offensif lors de ce mois de janvier. Le club phocéen s’estime suffisamment armé dans ce secteur de jeu avec Mason Greenwood, Luis Henrique, Adrien Rabiot ou encore Jonathan Rowe.

L'OM veut vendre puis se renforcer en défense

L’idée est plutôt de renforcer une défense qui ne convient pas à Roberto De Zerbi, lequel souhaiterait faire venir un latéral droit, un latéral gauche et au moins un défenseur central au mois de janvier. La priorité n’est donc pas du tout de faire venir Andreas Pereira, malgré l’estime que porte Roberto De Zerbi au maître à jouer de Fulham. Rien ne dit en revanche que l’Olympique de Marseille ne tentera pas sa chance l’été prochain pour l’international brésilien (9 sélections), d’autant que son contrat avec le club anglais expire en juin 2026, ce qui pourrait faire de lui un joueur accessible sur le plan financier.