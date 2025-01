Gimenez, Brobbey ou Ferguson à l’OM, il y a un problème

Dans : OM.

L’OM est toujours à l’affût d’une opportunité dans le secteur offensif afin de compenser un potentiel départ d’Elye Wahi à Francfort. Mais l’espoir de voir débarquer un attaquant à 30 millions d’euros est mince.

Depuis plusieurs jours, l’Olympique de Marseille négocie avec l’Eintracht Francfort pour le transfert de son attaquant Elye Wahi. Un accord semblait quasiment trouvé entre les deux clubs pour environ 25 millions d’euros mais la presse allemande a jeté un énorme froid mercredi soir en révélant que Francfort n’avait pas proposé plus de 20 millions d’euros, une offre rejetée par le club olympien. Les discussions sont donc pour l’instant en stand-by car selon Sky Sports, l’actuel 3e de la Bundesliga n’a aucunement l’intention de monter plus haut.

L’OM reste toutefois confiant pour trouver un accord avec le club allemand et prospecte donc en parallèle afin de trouver le numéro neuf qui va remplacer Elye Wahi. Les noms de Santiago Gimenez (Feyenoord), Evan Ferguson (Brighton) ou encore Brian Brobbey (Ajax Amsterdam) ont été évoqués. Points communs entre ces trois attaquants, ils sont jeunes et coûtent entre 20 et 30 millions d’euros. La deuxième raison semble rédhibitoire pour un transfert cet hiver si l’on se fie aux informations publiées par L’Equipe dans son édition du jour. Et pour cause, le quotidien national révèle que « l'OM ne devrait pas aller sur ce genre de deals » en plein mois de janvier.

L'OM ne cassera pas sa tirelire cet hiver

En cas de départ d’Elye Wahi, il reste donc deux possibilités : un prêt du type Mathys Tel ou Marcus Rashford, même si ces deux dossiers sont complexes… ou un statu-quo en faisant le choix de miser sur Neal Maupay, Robinio Vaz, Faris Moumbagna et Jonathan Rowe pour terminer la saison en espérant se qualifier en Ligue des Champions, avant de foncer sur un attaquant de très gros calibre l’été prochain. Frank McCourt et Pablo Longoria n’ont en tout cas pas l’intention de prendre un trop gros risque en cours de saison en dépensant de nouveau 20 à 30 millions d’euros pour le successeur d’Elye Wahi. Sauf grosse surprise, les pistes Gimenez ou encore Ferguson, très sexys sur le papier, peuvent donc être rangées au fond d’un tiroir.