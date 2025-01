Marcus Rashford et Mathys Tel, l’OM dit banco ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Avec la vente imminente d'Elye Wahi en Allemagne, l'OM veut un avant-centre de premier choix, et n'hésite pas à contacter le Bayern Munich et Manchester United.

Une première partie de saison réussie et de grandes ambitions, et Pablo Longoria se sent pousser des ailes. Au moment où Elye Wahi est bien parti pour signer à Francfort pour une somme inespérée de 25 millions d’euros, l’OM a bien envie de compenser ce départ, comme il s’y était autorisé au début du mercato. Ainsi, selon L’Equipe, si l’ancien lensois venait à prendre la direction de la Bundesliga, le club provençal a bien envie de frapper un très grand coup. Après avoir fait signer Mason Greenwood et Adrien Rabiot, la direction olympienne ne se refuse rien et a contacté le Bayern Munich et Manchester United, annonce L’Equipe ce mardi.

Deux tentatives pour se faire prêter des joueurs offensifs de grande qualité. Il s’agit de Mathys Tel, grand espoir du football français et du club bavarois, qui a toutefois du mal à se faire sa place en Bavière. L’OM en rêve pour un prêt sans option d’achat, histoire de lui redonner de la confiance en Ligue 1, lui l’ancien rennais. Gros hic toutefois, si jamais le Bayern envisageait un prêt, cela aurait plutôt été en Bundesliga pour lui faire travailler sa compréhension du football allemand. Et de toute façon, l’attaquant tricolore espère avoir plus de temps de jeu en seconde partie de saison. Il ne prévoit de quitter Munich que si la porte lui est ouverte par son club.

Le salaire de Rashford, c'est lourd pour l'OM

Pour Marcus Rashford, c’est bien évidemment également une opération compliquée, mais pas impossible. L’attaquant anglais est prêt pour une nouvelle aventure alors que rien ne va à Manchester United. Là aussi, l’OM a appelé Manchester United en vue d’un prêt, et le fait de proposer un challenge intéressant avec notamment Mason Greenwood en porte drapeau, a ses avantages. Toutefois, pas de Coupe d’Europe, et un énorme accord à trouver pour la salaire de l’international anglais, qui émarge à plus d’un million d’euros par mois. Une fois encore, Pablo Longoria ne manque pas d’idées pour faire rêver les supporters, et surtout permettre à Roberto De Zerbi d’avoir un effectif de gala pour aller chercher cette place sur le podium tant attendue.