L'OM en perdition, bien fait pour eux balance Riolo

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a connu un nouveau coup dur cette saison avec son élimination en Coupe de France sur la pelouse du Stade Rennais. Daniel Riolo est très inquiet pour la suite des opérations à Marseille.

La colère gronde à l'OM depuis l'élimination en Coupe de France face à Rennes. Les fans et observateurs du club phocéen avaient fait de cette compétition un enjeu majeur de la saison des hommes de Gennaro Gattuso. Mais rien ne passe comme prévu et l'inquiétude grandit pour la seconde partie de saison. Certains secteurs de jeu ne répondent pas présents, comme le milieu de terrain mais aussi l'attaque. Pour Daniel Riolo, Gattuso ne sait pas du tout où il va avec des joueurs qui ne correspondent en rien à ses idées de jeu. Un projet entier qui est en train de s'effondrer, selon le polémiste.

Daniel Riolo n'y comprend plus rien

💥 "Le duo Vitinha - Aubameyang c'était flippant. Cette équipe ne ressemble à rien !"@DanielRiolo ne comprend plus rien à la direction que prend l'OM. #RMCLive pic.twitter.com/LHkORrP0wJ — After Foot RMC (@AfterRMC) January 22, 2024

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur cet OM version 2024. « Une équipe avec ce budget là... Le duo Vitinha - Aubameyang c'était flippant. On ne comprend rien du tout au milieu de terrain. Cette équipe ne ressemble à rien ! (...) On ne comprend plus rien au schéma tactique. Ils ont ont sanctionnés face à Rennes. On ne comprend pas ce que Marseille peut faire de bien. Il y a de la détermination mais il n'y a que ça. On avait besoin d'aller chercher Onana ? C'est qui lui en fait ? Ils n'ont que ce qu'ils méritent. La débâcle a débuté cet été avec cette tambouille au mercato incompréhensible. Gattuso, il est perdu. Je ne vois pas ce que l'OM peut faire en cette fin de saison... », a notamment indiqué Daniel Riolo, assez désabusé par le projet marseillais voulu par Pablo Longoria and co. L'OM n'aura pas trop le temps de cogiter avec la réception en Ligue 1 samedi soir prochain de l'AS Monaco. Une défaite plongerait les Phocéens dans une nouvelle crise importante, même si Daniel Riolo se veut très pessimiste et ne voit pas de grosse amélioration à venir pour Marseille en deuxième partie de saison.