L'offre d'Al-Khelaïfi à Mbappé, c'est encore plus fort qu'annoncé ‍!

Par Guillaume Conte

La réponse du PSG à l'information comme quoi un accord oral aurait été trouvé entre le clan Mbappé et le Real Madrid est musclée. L'attaquant français s'est vu proposer deux contrats, avec des sommes mirobolantes.

Accusé de ne pas faire assez d’efforts pour garder Kylian Mbappé au Paris SG, Nasser Al-Khelaïfi a réagi de manière musclée pour éviter de voir le porteur de son projet rejoindre le Real Madrid. Ces derniers jours, il a même été annoncé un accord entre le clan de l’international français et le club espagnol, même si Kylian Mbappé en personne n’a pas encore validé, ni pris de décision. Avoir un accord sur les conditions financières n’assure pas une signature, même si cela montre que les deux parties sont sur la même longueur d’ondes.

Deux propositions effectuées pour convaincre Mbappé

Le PSG n’entend toutefois pas une seule seconde laisser de la marge de manoeuvre au Real Madrid, et le club de la capitale française aurait donc fait une proposition folle pour conserver Mbappé dans ses rangs. Et non pas une, mais deux en réalité. Le compte PSGINSIDE-ACTUS, qui suit de très près la situation à Paris, affirme qu’il y a en réalité deux offres qui ont été effectuées au clan de l’ancien monégasque pour le conserver au-delà de juin 2024. Une offre longue durée de 4 ans, et une offre de deux ans et une autre en option, lui permettant notamment de partir dans le club de son choix contre une indemnité de transferts raisonnable, si tel est son désir réel. Et selon l’insider, le montant de l’offre serait même supérieur à ce qui a fuité dans la presse ces derniers jours.

Pour mémoire, il était question d’un salaire aux alentours de 100 millions d’euros par saison, sur quatre ans, ce qui était trois fois supérieur au maximum que peut mettre le Real Madrid. Même si le choix ne sera pas uniquement financier, cela démontre que le PSG ne veut pas que le joueur lui échappe pour des raisons économiques. Cette excuse ne tiendra donc pas et si Mbappé devait quitter Paris, ce serait tout simplement parce qu’il estime que c’est un choix de carrière nécessaire. En tout cas, cette offre colossale démontre l’attachement du Paris SG pour son meilleur buteur, et une volonté évidente d’avoir le dernier mot dans ce dossier.

Une réponse en tout cas voulue par Nasser Al-Khelaïfi pour ne pas laisser croire que le PSG ne s’accroche pas à sa star. Un signe que l’espoir est toujours là de le conserver encore une fois et de faire rager le Real Madrid, même si le club espagnol se veut lui très confiant sur la future arrivée de l’attaquant français cet été.