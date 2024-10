Wahi n'a pas les épaules pour l'OM, il n'y arrivera pas

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Elye Wahi connait des débuts laborieux avec l’OM, avec un seul but inscrit sur penalty et une influence très faible sur le jeu de son équipe. Son recrutement pose question et Pablo Longoria en est le principal responsable.

Cet été, l’Olympique de Marseille a frappé fort pour renforcer son effectif et offrir à Roberto De Zerbi une équipe digne de ce nom. Des joueurs comme Rabiot, Rulli, Greenwood, Hojbjerg ou encore Brassier sont arrivés ainsi que des jeunes à fort potentiel. Carboni, Rowe, Koné et Wahi doivent se développer dans les années à venir à Marseille. En ce qui concerne l’attaquant recruté en provenance de Lens pour 25 millions d’euros, des doutes existent. En effet, Elye Wahi n’a pas vraiment réussi ses grands débuts sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Auteur d’un but sur penalty lors de la première journée contre Brest, il n’a plus trouvé le chemin des filets depuis.

OM : Elye Wahi est nul ? Il est écoeuré https://t.co/U1mhnRi2Sj — Foot01.com (@Foot01_com) October 2, 2024

Sifflé par le Vélodrome en raison de son tas d’occasions manquées à la 2e journée contre Reims, il peine à se montrer influent dans le jeu de son équipe et la menace Neal Maupay se fait de plus en plus présente derrière lui. Dans son émission sur YouTube, Pierre Ménès a été interrogé sur l’adaptation délicate d’Elye Wahi à Marseille et pour l’ancien journaliste de Canal+, l’international espoirs français ressemble de plus en plus à une grosse erreur de casting de la part de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia.

Wahi, pas les épaules pour l'OM ?

« Il est évident qu'Elye Wahi a un gros potentiel, personne ne peut le contester. Après, j'aimerais comprendre le raisonnement des dirigeants de Marseille. Le gars réussit à Montpellier mais échoue à Lens. Comment tu peux penser qu'après avoir échoué à Lens, il va réussir à Marseille, où tu te fais brûler au moindre mauvais match ? » s’interroge le consultant, avant de conclure. « J’ai peur que cette saison soit très difficile pour lui, surtout qu'il a la menace Neal Maupay derrière lui ».

Vendredi soir, Elye Wahi aura une chance unique de se redonner de la confiance à l’occasion de la réception d’Angers, lanterne rouge de Ligue 1 au Vélodrome. A condition que Roberto De Zerbi lui maintienne sa confiance et l’aligne dans le onze de départ, ce qui est loin d’être certain. Et pour cause, derrière Wahi, un joueur pousse en la personne de Maupay, buteur face à Nice il y a deux matchs et auteur d’une bonne entrée à Strasbourg dimanche à la place d’un Wahi fantomatique.