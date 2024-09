Vente OM ‍: Un bon dodo et l’Arabie Saoudite rachète l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Jusqu'ici tout va bien à l'OM en ce début de saison, et Pablo Longoria travaille avec Frank McCourt sur un projet ambitieux. Dans les coulisses, la vente de l'OM est pourtant toujours annoncée.

L’Olympique de Marseille a réussi sa transition estivale, permettant déjà d’oublier la saison passée. Bien sûr, pour les supporters olympiens, les semaines sans Coupe d’Europe vont paraitre longues alors que l’OL, Monaco, le PSG et les autres vont enchainer les matchs. Mais le championnat permet pour le moment de leur redonner le sourire. Et quand les choses vont bien, la vente du club fait beaucoup moins la Une. A l’heure où le football français tire la langue et peine à s’offrir un second souffle économiquement, le rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite ne semble plus une priorité. Pas même pour les suiveurs du club phocéen, qui pouvaient demander la tête de Frank McCourt il y a quelques mois, mais approuvent désormais sa politique ambitieuse conduite main dans la main avec le suractif Pablo Longoria.

Même l’apôtre de la vente de l’OM avoue qu’il n’y a pas grand chose de neuf dans ce dossier. Toutefois, cela n’empêche pas Thibaud Vézirian de souligner que tout est toujours en place pour l’arrivée du PIF et de l’Arabie Saoudite, mais les démarches sont longues et le journaliste d’Entrevue laisse entendre que cela pourrait désormais se compter en mois vu les tractations économiques et administratives en place. Néanmoins, cela ne l’empêche pas de s’agacer de voir que l’OM ne communique par sur les changements financiers en interne, ou même sur la vente du club qu’il considère toujours comme acquise selon ses sources.

Encore des semaines ou des mois avant la vente ?

« Il n’y a rien de spécial en ce moment et je n’ai rien à dire de nouveau. Il y a des augmentations de capital qui s’enchainent pendant plusieurs semaines, et peut-être plusieurs mois. On verra en fonction de la dette avec les amis qui sont rentrés dans le pacte d’associés. Depuis le mois d’avril, il y un pacte d’associés qui est public dans ce club. C’est public donc disponible pour tous, ce n’est pas top secret. On est passé d’un associé unique à un pacte d’associés. Et il n’y a toujours aucune communication officielle du club pour expliquer pourquoi Guggenheim Partners et Mark Walter sont là dedans. Ce sont des gens qui restructurent les dettes et travaillent sur les cessions comme ce fut le cas au Milan AC par exemple. De mon côté, j’ai encore des confirmations au niveau étatique et de personnes très proches du dossier. Mais il ne se passe rien, donc le mieux c’est de dormir et d’attendre. Il suffit de voir l’évolution du club depuis 2021 qui est gigantesque. Avec une valorisation de l’OM qui atteint bizarrement des niveaux du deal du prix de vente qui était acté en 2021 », a livré sur sa chaine Twitch Thibaud Vézirian, qui sait pourtant que les conditions économiques et que même la valeur du club, sont bien différents d’il y a presque quatre ans.