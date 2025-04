Giroud choque la MLS avec un chiffre sidérant

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Recrue phare du Los Angeles FC l’été dernier, Olivier Giroud est en grande difficulté aux Etats-Unis, où il n’a toujours pas inscrit le moindre but.

Si l’adaptation éclair de Lionel Messi en Major League Soccer laissait penser que le championnat américain est relativement faible et parfaitement adapté aux grands joueurs en fin de carrière, les débuts difficiles d’Olivier Giroud au Los Angeles FC pourraient nous faire changer d’avis sur le niveau de la MLS. Recruté en juillet dernier après trois ans studieux à l’AC Milan, l’international français pensait sans doute empiler les buts aux Etats-Unis. C’est finalement loin d’être le cas. Dans la nuit de samedi à dimanche, l’équipe d’Olivier Giroud affrontait les Earthquakes de San José et se sont imposés 2-1.

Mais cette victoire n’a pas permis au meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France de débloquer son compteur. Statistique à peine croyable, Olivier Giroud n’a toujours pas inscrit le moindre but en MLS. Cela fait donc 19 matchs de suite sans but pour l’ancien attaquant de Montpellier, Chelsea ou encore Arsenal. De quoi se poser de sérieuses questions sur le niveau du natif de Chambéry qui, du haut de ses 38 ans, n’a peut-être plus grand chose à donner au football y compris à un niveau plus faible aux USA. Sous contrat avec les Los Angeles FC jusqu’en décembre prochain, Olivier Giroud aura toutefois à coeur de prouver qu’il n’est pas complètement fini pour le ballon rond. Son avenir au-delà de décembre prochain apparaît en tout cas pour l’instant en pointillés.