Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite arrive, il doit se taire

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le mois de juillet bat son plein et le mercato s'active à l'Olympique de Marseille, où Frank McCourt a décidé de mettre le paquet. Pas de quoi freiner les rumeurs sur une vente de l'OM à l'Arabie Saoudite selon un expert du dossier.

Frank McCourt ne laisse guère de doute sur son engagement à l’Olympique de Marseille. Si le propriétaire américain est toujours discret, il remplit sa mission en permettant au club provençal d’être toujours aussi ambitieux, de tenir un budget parmi les plus importants de France, et de faire venir des joueurs ou un entraineur capable de vendre du rêve, en attendant d’éventuels résultats convaincants. La tendance s’inverse et les réprimandes à l’encontre du businessman de Boston se font moins nombreuses, surtout depuis qu’il a épongé le déficit devant la DNCG avant de permettre à Pablo Longoria de recruter.

Mais il y a aussi une frange de suiveurs du club marseillais qui se demandent comment Frank McCourt, désintéressé par l’OM et désireux de limiter la casse financièrement, continue d’investir aussi massivement. L’idée que le club est déjà vendu à un consortium dirigé par l’Arabie Saoudite est toujours de mise pour Thibaud Vézirian. Et si le sujet fait moins parler en ce mois de juillet alors que tout le monde se tourne vers la nouvelle saison, c’est aussi parce que la discrétion s’impose à ses yeux pour maintenir un effet de surprise au moment de l’officialisation du rachat de l’OM.

La surprise de la Vente de l'OM ne doit pas être gâchée

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Il y a beaucoup de rumeurs sur les réseaux et c’est normal vu le temps que cela a pris avant d’arriver à une officialisation. On m’a encore dit la semaine dernière, on m’a demandé de me taire car j’en dis trop sur ce sujet, qu’il fallait arrêter d’en parler. Même si les confirmations continuent de pleuvoir. Cela peut gêner certaines personnes que le sujet soit sur la table avant l’officialisation afin de préserver la surprise », a confié le journaliste spécialisé sur le sujet lors de son émission sur Twitch. Une version qui a tout de même beaucoup de mal à convaincre à Marseille, alors que la saison 2024-2025 se prépare et que l’organigramme n’évoluera désormais plus de façon majeure dans les prochaines semaines.