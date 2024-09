Vente OM ‍: Frank McCourt ouvre la porte

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM roule sur l'or avec Frank McCourt qui dépense sans compter pour renforcer l'équipe. Cela n'empêche pas l'Américain d'être à l'écoute des offres et d'avoir déjà un prix en tête.

L’Olympique de Marseille, complètement galvanisé par son été de toutes les folies, a retrouvé le sourire. Frank McCourt a clairement montré qu’il avait les reins solides en remettant la main à la poche à deux reprises ces dernières semaines. Tout d’abord pour boucher le déficit structurel qui peine à se réduire d’année en année. Et ensuite en donnant son feu vert pour financer le mercato beaucoup plus dispendieux que prévu, alors que l’OM devait baisser sa masse salariale qui va finalement exploser dans l’autre sens, avec les arrivées de Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Roberto De Zerbi et tous ses adjoints, et maintenant Adrien Rabiot.

McCourt a d'autres projets que l'OM

Une belle preuve de confiance de la part de Frank McCourt, dont la cote remonte en flèche récemment avec de tels investissements et le libre cours donné au recrutement de Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Le meilleur moyen de sortir par la grande porte, comme l’explique régulièrement le spécialiste de la vente de l’OM Thibaud Vézirian. C’est un scénario qu’il faut envisager puisque, selon le média Live Foot, le prix demandé par le businessman américain est désormais connu. Pour se délester de l’OM, où il est toujours impliqué même s’il a d’autres projets plus importants à ses yeux dans le monde du web et du numérique notamment, Frank McCourt entend bien retomber sur ses pieds en demandant entre 400 et 450 millions d’euros pour céder l’ensemble de ses parts du club phocéen.

Un montant qui ne ferme la porte à aucun investisseur, qu’il soit d’Arabie Saoudite ou d’ailleurs, car selon les dernières études des cabinets spécialisés, la valeur de l’OM a augmenté au point d’approcher les 500 millions d’euros. Etant donné qu’il avait racheté le club à Margarita Louis-Dreyfus pour la somme de 50 millions d’euros, et qu’il a depuis investi plusieurs centaines de millions d’euros, la somme demandée est jugée comme cohérente par rapport à la réalité économique.

Une information qui permet de confirmer que Frank McCourt est bien vendeur de l’Olympique de Marseille en cas de belle offre. Mais il faut croire que l’Arabie Saoudite, toujours annoncée mais jamais arrivée, n’est pas si intéressée que cela. Car pour le Royaume du Golfe, que le prix soit de 400 ou de 800 millions d’euros, l’argent n’a jamais été concrètement un problème. Attention toutefois, les choses vont vite dans le football. Il n’y a qu’à voir à quel point l’Américain est désormais apprécié sur le Vieux Port, alors qu’il lui était demandé de dégager de Marseille il y a encore quelques mois.