Thomas Lemar à l’OM, le téléphone de Longoria va sonner ‍!

Par Guillaume Conte

L'OM pousse Jonathan Clauss dehors, et Nice est le plus pressant. Mais l'Atlético de Madrid envisage un échange avec Thomas Lemar pour faire venir le défenseur français en Espagne.

Sur le départ à l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss est attendu de pied ferme la semaine prochaine pour son retour à l’entrainement. Le défenseur français a pris quelques jours de vacances après l’élimination des Bleus d’un Euro où il n’a pas du tout joué, mais où il était quand même sollicité et loin de pouvoir faire le break nécessaire entre les deux saisons. L’ancien joueur du RC Lens va donc bien se retrouver dans un groupe de joueurs invités à se trouver un nouveau club, et ce n’est pas vraiment une surprise vu qu’il avait déjà été poussé dehors en janvier dernier. Depuis, aucune discussion pour une prolongation et le latéral de 31 ans arrive à un an de la fin de son contrat, autant dire qu’un départ est plus que souhaité. Ainsi poussé dehors, il ne pourra pas non plus représenter une grosse vente.

Nice fait une deuxième offre, l’Atlético tente un échange

L’OGC Nice de son ancien entraîneur Frank Haise a fait une première offre bien timide à 3,5 ME. Pas de quoi satisfaire l’OM, qui a reçu une deuxième offre et est désormais en réflexion. Jonathan Clauss a refusé de rejoindre Naples, où le banc de touche lui était promis derrière Giovanni Di Lorenzo. La solution menant à l’Atlético de Madrid pourrait prendre du poids dans les prochaines heures, révèle L’Equipe. En effet, le club de Diego Simeone imagine bien récupérer le joueur de l’OM, et s’est rapproché de son entourage pour prendre la température d’un élément qu’il suit avec régularité depuis deux ans désormais. A Madrid, on rêverait même de se défaire de Thomas Lemar en l’envoyant à l’OM, dans un échange pour faire signer Jonathan Clauss. Pour le moment, Pablo Longoria n’a pas été informé de cette possibilité, mais cela ne devrait pas tarder selon le quotidien sportif.

L’AS Roma est également sur le coup, et ces deux clubs correspondent à la volonté de Clauss de vivre une expérience à l’étranger. Il reste à savoir si le forcing de l’OM pour le voir partir le dirigera vers Nice en cas d’accord avec le club azuréen. Seule certitude, tout le monde a bien compris dans ce dossier que Clauss ne serait plus Marseillais cette saison.