Paul Pogba à l'OM, c'est du sérieux ‍!

Par Corentin Facy

Suspendu pour dopage, Paul Pogba a été autorisé à rejouer au football à partir du mois de mars, mais l’international français va probablement quitter la Juventus Turin libre. Une opportunité en or à saisir pour l’OM ?

La rumeur Paul Pogba commence à faire du bruit du côté de l’Olympique de Marseille. Il faut dire qu’après la signature d’Adrien Rabiot, les supporters phocéens ne s’interdisent plus de rêver, et la venue du joueur de la Juventus Turin nourrit de gros fantasmes. « Il veut jouer au football, où que ce soit, par exemple pourquoi pas l’OM. Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte » a lancé Patrice Evra sur RMC. Ancien coéquipier de Pogba et de Benatia à la Juve, le nouveau consultant de ‘Rothen s’enflamme’ a-t-il lancé cette phrase en l’air au sujet de l’avenir du milieu de terrain tricolore ? Certainement pas et c’est justement ce qui fait espérer les supporters de l’Olympique de Marseille.

Dopage : Paul Pogba de retour plus vite que prévu ! https://t.co/8rtqWOFhVH — Foot01.com (@Foot01_com) October 4, 2024

Au micro de Football Club de Marseille, le Youtuber @raphfootball, suivi par plus de 600.000 followers, a expliqué que selon lui, il n’y avait pas de fumée sans feu et que si Patrice Evra avait lâché une telle bombe, ce n’était surement pas un hasard. « Il y a un côté revanchard chez Pogba, je pense qu’il en a gros sur la patate après tout ce qui lui est tombé dessus. L’OM, c’est son club de coeur, il l’a dit dans plusieurs interviews, il a toujours regardé les matchs de Marseille avec son papa. Et je pense que l’appel du pied de Patrice Evra sur RMC, ce ne sont pas des paroles en l’air » a expliqué le streamer au micro de Football Club de Marseille, avant de conclure.

« Evra n’a pas dit ça en l’air » sur Pogba à l’OM

« Il en a discuté un peu avec lui. L’OM, c’est un bon projet pour lui. Pogba ne veut pas taper dans le top 10 européen dès son retour, car personne ne voudra de lui actuellement. A l’OM, il connait Benatia, il tend la perche » a lancé @raphfootball, persuadé que la signature de Paul Pogba à l’Olympique de Marseille est possible. Reste que financièrement, un tel deal semble compliqué pour le club phocéen, après avoir déjà lourdement investi pour recruter des joueurs tels que Mason Greenwood ou Adrien Rabiot, qui bénéficient d’un imposant salaire. Reste que si Pablo Longoria et Mehdi Benatia parviennent à réussir le coup Paul Pogba, l’OM passerait définitivement dans une nouvelle dimension, et le coup serait fantastique, aussi bien sur le plan sportif que marketing.