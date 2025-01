OM ‍: Un nouveau riche de L1 vole au secours de Longoria

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Désireux de vendre rapidement ses joueurs les moins utilisés, l’Olympique de Marseille pourrait prochainement entrer en négociations avec un club de Ligue 1 pour la vente de Bamo Meïté.

Ce n’est plus un secret pour personne : l’Olympique de Marseille dispose dans son effectif de nombreux joueurs considérés comme indésirables. Ces derniers ont été placés sur la liste des transferts et n’ont plus aucun avenir à court terme dans le club de la cité phocéenne. Avec l’arrivée récente de Luiz Felipe, les chances de revoir ces indésirables, défenseurs pour la plupart, sont désormais proches de zéro. Parmi les joueurs poussés vers la sortie, on retrouve notamment un certain Bamo Meïté. Arrivé l’été dernier en provenance de Lorient contre un joli chèque de 10 millions d’euros, le défenseur central n’a jamais réussi à s’imposer. Désormais, il ne fait plus partie ni des plans de Roberto De Zerbi, ni de ceux de sa direction qui veut le refourguer ailleurs. Plusieurs clubs de Ligue 1 sont intéressés par son profil, dont un néo-riche.

Bamo Meïté, du nord au sud

Selon les informations de Jeunes Footeux, Bamo Meïté intéresserait particulièrement le RC Lens. Un concurrent particulièrement féroce à Montpellier qui pourrait ne pas faire le poids face à un club qui s’apprête à récupérer 40 millions d’euros (hors bonus) grâce à la vente de Abdukodir Khusanov. Désireux de recruter rapidement un nouveau défenseur central pour combler le départ important de l’international ouzbek, les dirigeants lensois se sont positionnés sur le dossier Meïté.

Toutefois, il y a des obstacles dans cette opération qui vont devoir être surmontés. L’Olympique de Marseille espère pouvoir se débarrasser de son défenseur sous la forme d’une vente en janvier ou d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Le tandem Longoria-Benatia cherche à en tirer au moins 7 millions d’euros, histoire de limiter la casse. Reste à savoir si les Lensois sont prêts à prendre le risque de poser ce montant sur un joueur qui n’a disputé que 24 petites minutes en Ligue 1 depuis le début de la saison.