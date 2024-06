OM ‍: Un buteur marocain pour faire suer le PSG

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Pour épauler Aubameyang la saison prochaine, l'OM lorgne sur Ayoub El Kaabi. Le meilleur buteur de la dernière Ligue Europa Conférence formerait un duo atypique avec Aubameyang.

Derrière Aubameyang, c'est le désert à l'OM. Le buteur gabonais s'est retrouvé bien seul au classement des buteurs cette saison. Avec ses 17 buts, il devance nettement ses dauphins au club comme Clauss, Gigot et Moumbagna entre autres qui n'ont inscrit que 3 petits buts chacun. L'OM est dans l'obligation de recruter un deuxième buteur pour pallier une éventuelle absence de Pierre-Emerick Aubameyang. Un nom ressort beaucoup ces derniers jours : Ayoub El Kaabi. L'attaquant marocain a été l'un des hommes de la saison en coupe d'Europe, aidant l'Olympiakos à gagner la C4 avec ses 11 buts dans la compétition.

El Kaabi, le compère parfait pour Aubameyang

Si ce transfert se concrétise, il faudra voir comment le futur entraîneur phocéen l'utilisera dans le onze. Il n'est pas toujours aisé d'associer deux buteurs comme Aubameyang et El Kaabi. En plus, l'OM miserait clairement sur deux joueurs expérimentés et âgés : Le Gabonais a bientôt 35 ans, le Marocain en a bientôt 31. Sur le plan physique, cela soulève quelques inquiétudes. Cependant, l'ancien joueur marseillais Jean-Charles de Bono est plus optimiste. Dans son analyse sur le site Football club de Marseille, il a expliqué comment le polyvalent El Kaabi pourrait aider au mieux Aubameyang.

« C’est un très bon buteur libre qui a 30 ans, qui a marqué 33 buts l’année passée, qui a gagné la Conférence League. Il marque le but de la victoire en plus. Il a fait des performances incroyables. C’est un international marocain, libre, donc pourquoi pas se pencher un peu vers ce joueur-là, on sait qu’on aura besoin aussi d’un joueur pour accompagner Aubameyang s’il reste. Cela serait un joueur qui pourrait l’accompagner, car il joue sur les 3 postes offensifs : à gauche, à droite et au centre. Continuons à prendre des joueurs qui marquent et font de belles saisons. Il aura certainement des demandes ailleurs, mais si l’on peut se pencher dessus ça serait mon coup de cœur. C’est un joueur qui a des performances, comme Mikautadze dont on parlait », a indiqué Jean-Charles de Bono. Voilà qui dissipera les doutes et poussera peut-être Medhi Benatia à conclure ce dossier au plus vite.