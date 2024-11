OM ‍: Un mercato très étonnant proposé par ce journaliste

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille est installé à la troisième place de la Ligue 1, mais le club phocéen ne veut surtout pas rater l'occasion de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Alors, cela passe peut-être par le mercato d'hiver.

La déroute face au PSG avait été digérée par l'OM, mais celle contre l'AJ Auxerre passe relativement moins bien, dans la mesure où le club bourguignon ne tire pas dans la même catégorie que Marseille. De quoi forcément mettre un peu de pression sur Roberto De Zerbi, lequel a cependant rapidement reçu le soutien de ses dirigeants. L'entraîneur italien n'a qu'une obsession, ramener le club phocéen en Ligue des champions, et pour cela, De Zerbi a clairement fait savoir qu'il souhaitait pouvoir compter sur des joueurs plus impliqués. D'aucun y voit là un message très clair envoyé à Pablo Longoria et Mehdi Benatia dans la perspective du mercato d'hiver. Mais pas Daniel Riolo.

L'OM ne veut pas se rater en Ligue 1

Dans l'After Foot, le journaliste estime, lui, que l'Olympique de Marseille a l'effectif qu'il faut pour obtenir son ticket pour la Ligue des champions, mais que le club doit discuter avec plusieurs joueurs en difficulté afin de les relancer. « Contre l’AJ Auxerre, tu n’as pas besoin d’avoir des cadors derrière. Tu as juste besoin d’avoir des mecs qui vont au contact et qui arrêtent de faire les pantins. On peut me dire que le maillot est trop lourd pour Brassier, mais la boulette qu’il fait c’est parce qu’il ne va pas bien dans la tête. Soigne les mecs que tu as avant de penser à recruter au mercato. Fais un bilan et seulement si tu vois que ce n’est pas possible de régler le problème mental alors là tu le remplaces », explique Daniel Riolo, qui ne pense pas que l'OM doit faire une nouvelle révolution lors du prochain mercato d'hiver.