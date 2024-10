OM ‍: Un gros problème Elye Wahi, il ne peut plus se taire

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le rendement d'Elye Wahi est pointé du doigt une nouvelle fois après le décevant match nul face à Angers de ce vendredi soir (1-1).

Accroché par Reims, battu par Strasbourg, l’OM a du mal à aller chercher les victoires qui pourraient lui permettre de croire en ses chances de titre. Les points perdus s’accumulent et la soustraction risque de faire mal à ce rythme. Contre Angers, les Marseillais n’ont jamais réussi à emballer la rencontre, et Roberto De Zerbi n’a surement pas grand chose de positif à retirer de ce match sur le plan de l’animation offensive. Remplaçant au coup d’envoi et entré à l’heure de jeu pour tenter de réveiller une attaque orpheline de Neal Maupay, expulsé, Elye Wahi n’a vraiment pas sonné la révolte. Son attitude comme son manque de justesse technique et d’envie ont eu le don d’agacer alors que l’OM devait tout donner pour aller chercher un petit but pour l’emmener vers la victoire.

« Ce n’est pas normal »

La rentrée d’Elie Wahi dans l’attitude, dans ce qu’il dégage… je suis désolé mais… même dans un match degueu de l’OM il a réussi à couper le mini leger mieux avec Jonathan Rowe dans l’axe. J’ai vu une vraie différence et c’est pas normal. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) October 4, 2024

Pour Walid Acherchour, l’ancien buteur de Montpellier et de Lens va clairement devenir un problème s’il continue sur sa lancée. Le temps est compté avec de telles performances. « La rentrée d’Elie Wahi dans l’attitude, dans ce qu’il dégage… je suis désolé mais… même dans un match degueu de l’OM il a réussi à couper le mini léger mieux avec Jonathan Rowe dans l’axe. J’ai vu une vraie différence et c’est pas normal », a dénoncé le consultant de l’After Foot, pour qui Wahi ne trouve toujours pas ses marquer, et comme certains consultaient le dénonçaient, ne donne surtout pas l’impression de vouloir mouiller le maillot pour inverser la tendance.