OM ‍: Un buteur à 50 millions pour remplacer Wahi ‍?

L'OM avait fait fort l'été dernier en recrutant notamment deux joueurs offensifs de qualité : Elye Wahi et Neal Maupay. Mais Daniel Riolo aurait aimé voir les Phocéens viser encore plus juste avec la signature de Jonathan David.

Roberto De Zerbi sait qu'il a encore beaucoup de travail avec son OM avant de pouvoir en tirer le meilleur. Les Phocéens sont impeccables à l'extérieur mais éprouvent pas mal de difficultés au Stade Vélodrome. Rédhibitoire pour jouer le titre pour le moment. L'Italien aimerait notamment voir ses attaquants beaucoup plus efficaces devant les cages. Mais ni Elye Wahi, ni Neal Maupay mettent tout le monde d'accord. Pour certains observateurs, l'Olympique de Marseille n'a pas visé juste l'été dernier lors du marché des transferts et aurait dû récupérer Jonathan David. C'est en tout cas l'avis clair de Daniel Riolo.

Jonathan David, l'OM a raté le coche

Ces dernières heures sur RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, quitte à envoyer un message à Pablo Longoria : « Je parlais du défaut des attaquants qu’on a en Ligue 1, qui ne marquent pas assez. On l’a beaucoup décrié, mais au final, Jonathan David doit certainement être dans le top 3 de nos attaquants en Ligue 1. Et on ne parle pas d’un crack, mais d’un bon attaquant régulier, qui pèse sur les défenses, fait son travail de buteur, de remise, et participe au jeu. Honnêtement, aujourd’hui, une équipe comme l’OM serait bien contente d’avoir un joueur comme David devant. Marseille a mis 30 millions d’euros sur Vitinha, 30 millions sur Wahi, ça fait 60… Avec ça, tu pouvais t’offrir David, car il était en vente, sur le marché. Et pour 50 millions d'euros, Olivier Létang lui remplissait le coffre de la voiture… Un bon attaquant, c’est essentiel dans une équipe ». A noter que David sera en fin de contrat à l'issue de la saison en cours avec le LOSC. De quoi donner des idées à l'OM ?