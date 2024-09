OM ‍: Rabiot fait ce qu'il veut, Dugarry a trouvé son idole

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Le transfert d'Adrien Rabiot à l'OM continue de faire parler. Si certains apprécient ce choix du cœur assumé, d'autres parlent d'une régression dans sa carrière de joueur. Christophe Dugarry salue lui la décision totalement libre du milieu français.

Cela faisait longtemps qu'un ancien parisien n'avait pas rejoint l'OM et surtout que cela n'avait pas fait autant de bruit. Dimanche soir, Adrien Rabiot a créé un vrai séisme dans l'univers de la Ligue 1. Formé au PSG puis cadre de la Juventus, le milieu de terrain a signé libre à l'OM. Un transfert totalement inattendu qui pose pas mal de questions chez les observateurs. Comment un joueur qui visait le top 10 européen peut-il signer dans un club non qualifié pour l'Europe ? Chez les supporters parisiens, l'indifférence se mêle à une certaine forme de dégoût.

Rabiot le rebelle, Dugarry approuve

Partisans comme opposants de ce transfert sont tous d'accord pour reconnaître que cela résulte d'une décision propre à Adrien Rabiot. Christophe Dugarry est en tout cas ravi de ce choix de carrière. Ephémère attaquant de l'OM, l'ancien bordelais n'a pas toujours eu de bonnes relations avec le public marseillais. Néanmoins, il se félicite de ce transfert pour Adrien Rabiot. Dans Rothen s'enflamme sur RMC, Dugarry a mis en avant le courage de la décision de l'ancien parisien.

🗣️ Duga: "J'adore Rabiot, c'est mon idole. Quel joueur ! Il assume la liberté de faire ce qu'il veut. Au PSG il a décidé de ne pas prolonger, de garder sa mère comme agent et d'aller à la Juve. Là il décide d'aller à Marseille, il fait ce qu'il veut. Bravo Rabiot, il a raison" pic.twitter.com/Lytg1TOVIh — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 17, 2024

« On reparlera dans les 2,3,4,5 prochaines années de l’arrivée de Rabiot à Marseille. […] J’adore Adrien Rabiot, il est mon idole. Mais quelle liberté ce garçon ! La liberté de faire ce qu’il veut. A l’époque au PSG, qu’est-ce qu’on lui a dit ou pas dit… Il a dit « Je décide de ne pas prolonger mon contrat, de garder ma mère comme agent et d’aller à la Juve ». Là, il est arrivé en fin de contrat à la Juve et il décide de filer à Marseille. Il fait ce qu’il veut, j’adore cette liberté de penser et d’agir. Bravo Adrien Rabiot ! Il ne suit pas ceux qui lui expliquent comment il faut jouer, que si t’as le maillot de Paris tu porteras jamais le maillot de l’OM. Le mec il fait une carrière exceptionnelle avec tout ce qu’il a connu. Titulaire en Equipe de France, capitaine à la Juve. Bravo ! C’étaient les émotions que tu voulais vivre. C’est interdit d’apprécier un autre club ? », a analysé Dugarry. S'affranchir des critiques et être franc du collier, Rabiot était fait pour plaire à Christophe Dugarry.