OM ‍: Rongier et Hojbjerg, De Zerbi prêt à larguer Balerdi

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Face à Strasbourg, Leonardo Balerdi a de nouveau paru particulièrement nerveux au cours de la rencontre. S’il n’a pas été rappelé à l’ordre par l’arbitre, le défenseur argentin suscite les interrogations au sein du club quant à sa capacité à porter le brassard de capitaine.

Cette saison, Leonardo Balerdi ne parvient pas à se détacher de cette étiquette de joueur nerveux, parfois agressif, qui se fait régulièrement sermonner par les arbitres de Ligue 1. Depuis le coup d’envoi de l’exercice 2024-2025, l’international a déjà écopé de cinq cartons jaunes et un carton rouge. Encore une fois très agité lors de la réception du RC Strasbourg lors de la dernière journée de Ligue 1, le capitaine de l’Olympique de Marseille fait désormais l’objet d’interrogations au sein du club. Les staffs successifs lui ont tous demandé de faire plus attention sur le terrain, pourtant, il continue d’afficher une attitude éloignée de celle d’un capitaine. A tel point qu’au sein du club, on réfléchit à attribuer le brassard à un autre joueur influent de l’effectif.

Balerdi trop nerveux, l’OM veut frapper fort

Selon les informations de L’Equipe, le staff de l’Olympique de Marseille songe sérieusement à changer de capitaine. Face à la nervosité trop régulière de Leonardo Balerdi, Roberto De Zerbi va devoir faire un choix. Si pour l’heure, son brassard n'est pas encore menacé, il suffirait d’un rien pour qu’un autre cadre lui prenne sa place. Le quotidien sportif français avance que Pierre-Emil Hojbjerg et Valentin Rongier sont les deux joueurs qui incarnent le plus une solution viable pour le capitanat.

Dans le vestiaire olympien, on pense en tout cas que Leonardo Balerdi est toujours légitime de porter le brassard. S’il a parfois des soirées plus délicates, il est capable de sortir des prestations taille patron. Conscient des progrès qu'il lui reste à faire, le défenseur central argentin est suivi par un psychologue du sport depuis de nombreuses années. Une prestation rassurante de leader à Nice lors de la prochaine journée de Ligue 1 lui permettra d’estomper un temps les doutes sur son rôle.