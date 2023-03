Grand fan de l’OM, Benzema est prêt à trahir l’OL

Dans : OM.

Célèbre supporter de l’Olympique de Marseille, Mohamed Henni voit grand pour le club phocéen la saison prochaine. Le Youtubeur rêve d’accueillir l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema qui, selon lui, apprécie beaucoup le vice-champion de France en titre.

Les supporters de l’Olympique de Marseille auront besoin de temps pour s’en remettre. Après la défaite en quarts de finale de la Coupe de France contre Annecy (2-2, 6-7 tab) mercredi, les fidèles du Vélodrome ne cachent pas leur frustration. C’est notamment le cas de Mohamed Henni qui a transmis une folle demande à Pablo Longoria. Le Youtubeur aimerait que le président marseillais tente d’arracher Vinicius Junior au Real Madrid !

Le rêve fou de Mohamed Henni

« Quel joueur je voudrais pour la saison prochaine ? Un vrai attaquant. Je dis la vérité, il faut qu'on y aille, il faut prendre Vinicius les gars, a réclamé le supporter du club phocéen lors d’un échange avec le site Football.fr. Il faut y aller. L'OM doit se lâcher. On vire tout le monde : Guendouzi, Tavares, Balerdi... On fait un lot les gars. Tous ces joueurs avec deux-trois sacs de ballons et quelques dossards, et on prend Vinicius. On prend un grand joueur. »

Mohamed Henni attend l'élimination du PSG et veut @Benzema à l'OM !



« Si je préfère Vinicius à Karim Benzema ? Benzema c'est le graal ! C'est parfait. C'est l'attaquant qu'il nous faut, a aussi validé Mohamed Henni. Devant, l'expérience, la classe... Sanchez il a raté un penalty, Benzema il ne l'aurait pas raté le penalty les gars. Je lui demande tous les jours en privé (s'il veut venir à l'OM, ndlr). Mais je vais essayer de le convaincre. Et je sais qu'il aime beaucoup l'OM, Benzema. Il respecte beaucoup le club. Là je serais son garde du corps, je serais même sa meuf ! Direct ! » Si le Merengue devait un jour retrouver la Ligue 1, on imagine que l’Olympique Lyonnais, son club formateur, aurait sa préférence.