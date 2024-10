OM ‍: Mehdi Benatia peut remercier la LFP

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La commission de discipline de la LFP a infligé mercredi soir trois matchs de suspension ferme à Mehdi Benatia, plus trois matchs avec sursis. Une sanction clémente aux yeux de l’instance pour le dirigeant de l’OM.

Mercredi soir, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel s’est réunie et le dossier Mehdi Benatia était au programme. Il y a deux semaines, le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille a ouvertement critiqué l’arbitrage de Monsieur Bastien, à la mi-temps puis à la fin du match contre l’Olympique Lyonnais (2-3). Le pétage de câble de l’ancien capitaine du Maroc et sa prise de parole au micro de DAZN à la fin du match lui a coûté cher puisque Mehdi Benatia a été sanctionné de six matchs de suspension, dont trois fermes et trois avec sursis. Une peine disproportionnée aux yeux de l’OM, qui a riposté dès mercredi soir avec un communiqué officiel sur son site internet.

« Le club est en profond désaccord avec cette décision et trouve totalement disproportionné le traitement dont fait l’objet son conseiller sportif alors qu’il ne s’est rendu coupable ni d’insulte, ni de menace vis-à-vis du corps arbitral (…) L’OM tient à préciser que le club continuera de faire entendre sa voix à chaque fois qu’il l’estimera nécessaire » peut-on notamment lire dans le communiqué du club phocéen (lire par ailleurs). Mais à la commission de discipline de la LFP, on estime au contraire que la sanction est très clémente et que sans un casier disciplinaire vierge, Mehdi Benatia aurait écopé d’une sanction beaucoup plus lourde comme l’a fait savoir dans les colonnes de L’Equipe, Sébastien Deneux, le président de l'instance disciplinaire.

La sanction contre Benatia est clémente selon la LFP

« La commission considère que les propos tenus par Monsieur Benatia, sont d'une part, à la mi-temps du match, déplacés, et, en fin de match, blessants. Ils tendent à remettre en cause l'intégrité de Monsieur Bastien et de manière diffuse le traitement à charge supposé de son club, alors que Monsieur Benatia incarne une figure importante de l'OM. Il a donc engagé ainsi sa responsabilité pour avoir à deux reprises, au cours de la même soirée, enfreint le règlement disciplinaire et la charte de l'éthique, même s'il convient aussi de tenir compte de son casier disciplinaire vierge de toute sanction » a-t-il fait savoir. Une déclaration qui devrait mettre Pablo Longoria dans une colère noire, lui qui ne comprend pas la sanction infligée à Mehdi Benatia.

Malgré cela, l’OM ne devrait pas faire appel de cette décision, sous peine de voir son conseiller sportif plus lourdement sanctionné. Mehdi Benatia sera donc suspendu pour les matchs face à Angers, Montpellier et le PSG en Ligue 1, des rencontres pour lesquelles il pourra être présent en tribunes, mais où il ne sera pas autorisé à se rendre dans les couloirs et les vestiaires, ni échanger avec les officiels.