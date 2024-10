L’OM déclare la guerre aux arbitres

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La sanction prononcée par la commission de discipline contre Mehdi Benatia a mis l'OM dans une colère folle. Le club promet de ne jamais se taire, et Pablo Longoria inciterait même ses dirigeants à mettre le feu si besoin.

Deux semaines après le match épique entre l’OL et l’OM, outre l’incroyable victoire des Marseillais sur le gong en infériorité numérique, l’autre évènement avait été la double prise de parole de Mehdi Benatia contre l’arbitre M. Bastien. Tout d’abord à la mi-temps pour lui faire savoir vertement sa façon de penser et exiger du respect pour son club. Et surtout à la fin du match, où il s’est expliqué plus posément sur DAZN, sous-entendant que les dés étaient pipés dès le départ et donc qu’il savait à l’avance que l’arbitre de la rencontre allait désavantager son club. Des propos qui ont immédiatement fait réagir les instances, les arbitres et le comité d’éthique.

L'OM prévient, il ne se taira plus

Résultat, devant la commission de discipline, le conseiller sportif de l’OM a été convoqué, puis entendu, avant d’être sanctionné trois matchs de toute fonction officielle. Une décision qui a fait bondir le club provençal dans la foulée de l’annonce des sanctions. Pour Pablo Longoria, c’est un non-sens absolu et le fait savoir dans un communiqué musclé. « Le club est en profond désaccord avec cette décision et trouve totalement disproportionné le traitement dont fait l’objet son conseiller sportif alors qu’il ne s’est rendu coupable ni d’insulte, ni de menace vis-à-vis du corps arbitral officiant lors de la rencontre face à l’Olympique Lyonnais, le 22 septembre dernier. Cette décision est d’autant plus surprenante et incompréhensible qu’elle n’est pas cohérente, ni équilibrée au regard de situations ou évènements similaires survenus récemment ou dans un passé plus lointain pour lesquels la commission a statué. L’OM tient à préciser que le club continuera de faire entendre sa voix à chaque fois qu’il l’estimera nécessaire », a cru bon de terminer l’OM, prévenant ainsi que cette sanction ne le ferait pas taire pour autant.

Cette dernière phrase représente en tout cas l’état d’esprit des dirigeants marseillais, persuadés qu’il va désormais ne plus falloir lâcher l’arbitrage et les instances d’une semelle. Selon RMC, c’est désormais une consigne de Pablo Longoria en personne de continuer à hausser le ton à chaque fois que l’OM s’estimera victime d’une injustice, « peu importent les conséquences » précise ainsi la radio sportive. Signe de la farouche volonté de Marseille d’entrer en guerre avec les arbitres ou les instances s’il le faut, et de mettre fin à une période où le club olympien était jugé comme trop gentil. Une période où Pablo Longoria était déjà président de l'OM. Mais il faut croire que l'arrivée de Mehdi Benatia a changé la façon de voir les choses à Marseille sur ce sujet.