OM ‍: Longoria refuse ce transfert colossal

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a pris un énorme risque l’été dernier en misant 25 millions d’euros sur Elye Wahi. Il n’est pas gagnant pour le moment puisque l’international espoirs français ne parvient pas à s’imposer aux yeux de Roberto De Zerbi.

Titulaire en début de saison, Elye Wahi a définitivement perdu sa place au profit de Neal Maupay, auteur de quatre passes décisives lors des trois derniers matchs et qui s’impose désormais comme le titulaire à part entière au poste de numéro neuf à l’Olympique de Marseille. Pour les dirigeants phocéens, l’essentiel est bien sûr de voir l’équipe tourner et occuper les premières places du classement, ce qui est actuellement le cas. En revanche, voir un joueur recruté pour 25 millions d’euros sur le banc est un vrai problème. Pour le board olympien, il existe toutefois un espoir de limiter la casse en revendant assez vite Elye Wahi en Angleterre ou en Allemagne, où il garde une certaine cote.

Elye Wahi et l'OM, c'est déjà fini https://t.co/id4dezCv2X — Foot01.com (@Foot01_com) December 9, 2024

L’idée de se séparer du buteur de 21 ans dès le mois de janvier a germé dans l’esprit des dirigeants marseillais, comme le relayait La Provence la semaine dernière. Mais le président Pablo Longoria va rapidement pouvoir ranger son plan dans un tiroir car selon le journaliste Karim Attab, Elye Wahi garde le moral et n’a pas du tout l’attitude d’un joueur sur le départ. Pour le numéro neuf marseillais, l’objectif semble bel et bien de rester avec l’objectif de s’imposer comme un titulaire sur le long terme.

Elye Wahi déterminé à rester à l'OM ?

« Après le match, en rejoignant ses coéquipiers dans le bus, Elye Wahi déambulait tout sourire avec son enceinte, musique à fond ! Il était bien, et je trouve ça bien moi aussi. Il ne lui manque pas grand-chose pour retrouver la confiance » a publié le journaliste de Maritima. Pour Elye Wahi, l’heure ne semble donc pas encore au départ, et ce sera aux supporters et aux dirigeants de l’OM de juger si c’est une bonne nouvelle ou pas. Car le joueur est parfois intéressant dans ses entrées en jeu en apportant de la profondeur à l’équipe de Roberto De Zerbi. Mais ce choix qui se dessine acte donc que Marseille ne récupèrera pas sa mise de 25 millions d’euros cet hiver en ce qui concerne Elye Wahi.