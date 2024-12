Elye Wahi et l'OM, c'est déjà fini

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Remplaçant depuis cinq matchs, Elye Wahi doit maintenant se contenter de miettes à l’OM, où Neal Maupay a embrassé cette place de titulaire à la pointe de l’attaque. Et ce n’est pas près de changer.

Neal Maupay n’est pas l’avant-centre qui mettra 20 buts dans une saison avec l’Olympique de Marseille, mais l’ex-attaquant de Brighton s’avère ultra-précieux pour le jeu mis en place par Roberto De Zerbi. La preuve, Maupay vient de délivrer quatre passes décisives sur les trois derniers matchs de Ligue 1 face à Lens, Monaco et Saint-Etienne. Une fois de plus, ce dimanche soir, l’ancien Niçois a été préféré à l’international espoirs français à la pointe de l’attaque, et Wahi n’est rentré que 25 minutes en fin de match. Les deux hommes étaient en concurrence il y a encore quelques semaines mais la hiérarchie semble désormais clairement installée dans l’esprit de Roberto De Zerbi et cela ne risque pas de changer selon Daniel Riolo, pour qui Elye Wahi a définitivement disparu de la circulation.

« Le onze de Roberto De Zerbi est tellement en train de se détacher que la concurrence n’existe quasiment plus. A un moment, on s’est dit que Rowe pouvait être un joueur un peu plus que de rotation, il a bien reculé dans la hiérarchie. C’est comme Wahi. Mais ça ne peut pas être aussi clair pour Wahi, car le mec a quand même été payé 30 millions d’euros. Ce sont des boulettes que l’OM va trainer. Ce genre de boulettes finissent toujours pas te créer des problèmes dans ta gestion du club. S’ils se démerdent pour le vendre en Bundesliga ou dans un petit club anglais, ils auront limité la casse. Après tout, ils ont réussi à limiter la casse pour Vitinha, ils peuvent y arriver pour Wahi. Mais avec Maupay, il n’y a plus le moindre doute, Wahi a quasiment disparu, la chose est entendue » estime le journaliste de RMC, pour qui l’OM peut déjà s’activer afin de trouver une porte de sortie au buteur de 21 ans.

De Zerbi avoue sa préférence pour Maupay

Roberto De Zerbi n’est évidemment pas aussi catégorique même si après le succès de Marseille chez les Verts, l’entraîneur italien a reconnu l’importance prise au fil des semaines par Neal Maupay dans la cité phocéenne. « Maupay est un exemple sur et en dehors du terrain, il a énormément de qualités. Il a beaucoup d'agressivité dans son jeu. Il est différent d'Elye Wahi, c'est plus un joueur de surface de réparation, il a moins de jambes que Wahi, il attaque moins la profondeur. Ils ont un âge et une maturité différents. Wahi est un joueur important, mais il est vrai qu'en ce moment, Neal est fondamental pour notre équipe » a analysé l’entraîneur de l’OM, forcément satisfait des performances de Neal Maupay encore décisif dimanche contre l’ASSE grâce à cette remise délicieuse pour Adrien Rabiot, auteur du but de l’ouverture du score. Un choc se profile désormais pour Marseille, samedi prochain face à Lille (17 heures). Et à n’en pas douter, Neal Maupay sera préféré à Elye Wahi pour démarrer ce sommet de la Ligue 1.