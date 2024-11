OM ‍: Longoria désigne les responsables de la crise

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM est en crise après la défaite contre Auxerre, qui illustre les énormes difficultés de l’équipe de Roberto De Zerbi à domicile. Mais pour Pablo Longoria, pas question de désigner le coach italien comme le responsable.

La nouvelle défaite de l’Olympique de Marseille au Vélodrome, vendredi soir face à Auxerre, a mis Roberto De Zerbi a bout de nerfs. Après le revers de son équipe, le coach italien s’est agacé en conférence de presse, lâchant notamment une bombe sur son avenir. « Si le problème c'est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l'argent, le reste je m'en fous » a notamment lancé l’ancien entraîneur de Brighton. Une punchline terrible alors que se profile la trêve internationale et qui a de quoi faire passer quelques sueurs froides à Pablo Longoria, qui souhaite de la stabilité à l’OM et qui a donné trois ans de contrat à Roberto De Zerbi.

OM : De Zerbi menace de claquer la porte https://t.co/FmrovaB2Z6 — Foot01.com (@Foot01_com) November 9, 2024

Selon les informations du compte insider La Minute OM, il n’est d’ailleurs pas question pour le board olympien de contester Roberto De Zerbi. Au contraire, les dirigeants marseillais considèrent toujours leur entraîneur comme « l’homme de la situation » et ils estiment que les déclarations de l’entraîneur de 45 ans après le match doivent être considérées comme « un message de révolte » et non comme une menace de partir après seulement 11 journées de Ligue 1. Mais qui sont alors les véritables responsables de cette situation ? Pour la direction marseillaise, Pablo Longoria en tête, les joueurs sont clairement à cibler.

Longoria défend De Zerbi et cible les joueurs

Effectivement, ils sont pointés comme « les responsables des mauvaises performances à domicile car ils ne parviennent pas à appliquer les principes de jeu du coach » selon le compte insider. L’OM attend plus de ses joueurs les plus expérimentés et les noms de Rabiot, Hojbjerg, Greenwood ainsi que Balerdi sont notamment évoqués comme des tauliers qui doivent aider les plus jeunes à absorber la pression colossale du Vélodrome. La trêve internationale va permettre à chacun de se reposer et de tirer les meilleurs enseignements de ces dernières sorties totalement ratées à domicile. Mais pour Pablo Longoria, l’essentiel est de s’assurer que Roberto De Zerbi sera toujours là dans deux semaines ce qui, à moins d’un tremblement de terre, sera le cas.