Le meilleur Marseillais élu, c’est inquiétant pour l’OM

Par Eric Bethsy

Après 11 journées de Ligue 1, le quotidien régional La Provence a dressé le bilan des performances individuelles à l’Olympique de Marseille. Résultat, le gardien Geronimo Rulli obtient le statut de meilleur Olympien depuis le début de la saison. Un choix peu flatteur pour l’équipe de Roberto De Zerbi.

A l’Olympique de Marseille, la trêve internationale s’annonce agitée. Les Marseillais viennent de subir une défaite gênante contre l’AJ Auxerre (1-3) au Vélodrome. Une contre-performance qui met encore l’accent sur leur incapacité à briller devant leurs supporters. Ce problème a forcément influencé les notes attribuées par La Provence. Aucun joueur de champ ne sort vraiment du lot. Car avec une moyenne de 5,91 sur 10, c’est le gardien Geronimo Rulli qui obtient le statut de meilleur Olympien depuis le début de la saison.

Il est vrai que l’Argentin a répondu aux attentes après son arrivée cet été. L’ancien portier de Montpellier s’est montré décisif à plusieurs reprises. Contrairement à ses prédécesseurs Steve Mandanda et Pau Lopez, Geronimo Rulli s’est également distingué sur penalty, lui qui a détourné les tentatives du Brestois Romain Del Castillo et du Lyonnais Alexandre Lacazette. On se souvient que l’Olympique de Marseille a rencontré pas mal de difficultés pour recruter son gardien pendant le mercato estival. Mais force est de constater que la direction a pris la bonne décision.

Un gardien sans défense

Le club phocéen a néanmoins de quoi s’inquiéter. Ce n’est jamais bon signe lorsqu’un gardien est mis en avant de cette manière. Les arrêts répétés de Geronimo Rulli montrent bien que le dernier rempart n’est pas suffisamment aidé par ses coéquipiers. La défense marseillaise n’est clairement pas au niveau cette saison. Ce que les attaquants de l’AJ Auxerre pourront facilement confirmer. L’arrière-garde olympienne devra donc hausser son niveau de performance, quitte à priver le gardien de son statut de leader dans les colonnes du journal.