OM ‍: Il écoeure son club pour signer de force à Marseille

L'Olympique de Marseille souhaite recruter Jonathan Rowe d'ici à la fin du mercato. Afin de forcer son club à s'entendre avec l'OM, ce dernier a décidé d'aller au bras de fer, quitte à trahir Norwich.

Ce samedi, le club de Norwich entamait sa saison en Championship, la D2 anglaise, et en déplacement à Oxford, les Canaries ont été battus (2-0). Une rencontre à laquelle Jonathan Rowe n'a pas participé, et pour cause, l'attaquant anglais a tout simplement refusé de rejoindre ses coéquipiers. Cité comme un des potentiels renforts de l'Olympique de Marseille, le joueur de 21 ans veut forcer la main à ses actuels dirigeants afin qu'il cède aux exigences de l'OM et le laissent enfin partir vers le club phocéen. Du côté de Norwich, on ne masque pas un certain écœurement devant l'attitude de Jonathan Rowe, formé au club et qui s'est comporté de manière fort peu recommandable. Interrogé sur ce sujet en marge du match inaugural de la saison 2024-2025, l'entraîneur de Norwich a tenu à garder ses nerfs, même s'il a fait comprendre qu'il était ulcéré que l'attaquant laisse tomber ses coéquipiers.

Norwich ulcéré par Jonathan Rowe

Your first Canaries lineup of the season 🤩 pic.twitter.com/lzxF1aFYoM — Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 10, 2024

Répondant à Sky Sports qui lui demandait son avis sur cette saison, Johannes Hoff Thorup, le manager du club de D2, a pris des pincettes afin de ne pas dire des mots qui dépasseraient sa pensée : « Je ne pense pas que cela soit vraiment pertinent de dire ce que je pense de la situation. » Du côté de l'Olympique de Marseille, on reste évidemment à distance de cette histoire, le bras de fer initié par Jonathan Rowe étant de sa seule initiative. Forcément, si cela permet d'aboutir plus rapidement à un accord, Pablo Longoria ne s'en plaindra pas, mais le président de l'OM est bien conscient que ce genre de séquence n'est pas vraiment à l'honneur de l'attaquant qu'il souhaite recruter. En tout cas du côté des supporters de Norwich, on a les idées claires sur ce que doivent faire les dirigeants du club à destination de Rowe et il n'est pas non plus recommandé de le dire publiquement.