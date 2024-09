OM ‍: Greenwood ne triche pas, De Zerbi ne le lâche pas

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Auteur de débuts fantastiques avec l'OM, Mason Greenwood a même bluffé son exigeant entraineur, qui ne veut pas le voir s'arrêter là.

L’Olympique de Marseille ne peut que se féliciter d’avoir fait le forcing pour recruter Mason Greenwood. Outre ses buts, ses actions décisives et son côté star, l’Anglais n’oublie pas les principes mis en place par Roberto De Zerbi. En espérant que cela continue, l’ancien de Manchester United n’est pas le dernier pour aller au pressing et récupérer des ballons dans les pieds adverses. Depuis le début de la saison, ses courses effrénées lui ont permis de récupérer 10 ballons, soit plus que les autres joueurs offensifs, et même que certains milieux comme Amine Harit. L’entraineur de l’OM se félicite d’avoir un joueur aussi motivé à bien faire. Et il est rare que les joueurs en feu sur le plan offensif, fassent autant d’efforts pour récupérer le ballon. Et ça, Roberto. De Zerbi adore bien évidemment.

Greenwood, un joueur honnête sur le terrain

« Défensivement, il s'applique, c'est un joueur honnête et généreux sur le terrain. Mais j'aimerais que les attaquants soient plus réactifs quand nous perdons le ballon pour interrompre l'action adverse ou pour récupérer la possession », a livré l’ancien coach de Brighton toujours aussi exigeant avec ses troupes. Le message est passé, et l’OM va aligner désormais Neal Maupay, comme ce samedi face à Nice, pour continuer de mettre la pression sur les défenses adverses et récupérer les ballons plus hauts. Une manière aussi de mettre les joueurs offensifs, comme Mason Greenwood, très rapidement dans de bonnes conditions comme ce fut le cas lors du dernier match à Toulouse.

Un rendement parfait donc pour la troisième recrue la plus chère de l’histoire de l’OM derrière Dimitri Payet et Vitinha, et qui a déjà trouvé son poste à Marseille, pour le plus grand bonheur des supporters.