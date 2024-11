OM ‍: Changement de patron, McCourt revient à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Frank McCourt a officialisé une décision importante concernant la direction de l'Olympique de Marseille et le milliardaire américain revient à Marseille pour cela.

C'est une nouvelle qui risque forcément d'alimenter les théories sur l'avenir de Frank McCourt à l'OM, même si cela ne change finalement pas grand-chose. Mais ce samedi, dans un communiqué adressé à plusieurs médias, le propriétaire américain a annoncé le départ immédiat de Barry Cohen de son poste de président du conseil de surveillance et son remplaçant par Jeff Ingram, lequel travaille depuis 25 ans avec Frank McCourt. « Jeff Ingram a rejoint la société McCourt en 1999 en tant que vice-président des marchés financiers. À ce titre, il a géré la diversification de l'entreprise dans le sport professionnel. Il a occupé le poste de vice-président exécutif des finances et des transactions stratégiques pour les Dodgers de Los Angeles de 2004 jusqu'à son arrivée au groupe McCourt en 2008. Avant de rejoindre McCourt, Ingram a passé 19 ans dans le secteur bancaire commercial à la First National Bank de Boston et à la Bank of Tokyo Trust Company basée à New York. Il s'est spécialisé dans l'immobilier commercial et a participé à des transactions totalisant des milliards de dollars et portant sur presque tous les types de biens immobiliers », précise le site officiel du groupe McCourt.

McCourt revient cette semaine à Marseille

Le départ de Barry Cohen après deux ans à la tête du conseil de surveillance est justifié par l'âge de ce dernier, ce très proche de Frank McCourt ayant décidé qu'à 80 ans, il était temps de passer à autre chose. Cette décison est tout sauf anecdotique, puisque Pablo Longoria est évidemment amené à rendre des comptes au patron du conseil de surveillance de l'Olympique de Marseille. Et d'ailleurs, McCourt ne s'y trompe pas puisqu'il sera de retour cette semaine dans la cité phocéenne afin de joindre l'utile à l'agréable comme le précise le quotidien régional marseillais.

Alors qu'il a raté le OM-PSG de dimanche dernier, heureusement pour lui, le Bostonien sera dans la loge présidentielle du Vélodrome à l'occasion du match entre l'équipe de Roberto De Zerbi et l'AJ Auxerre vendredi prochain. Frank McCourt souhaite être présent pour l'installation de Jeff Ingram, afin de montrer que le départ de Barry Cohen n'était pas du tout le signe d'un retrait imminent et d'une vente de l'Olympique de Marseille. Cependant, il est clair que les théoriciens de la vente vont tout de même vouloir y voir un signe.