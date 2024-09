OM ‍: Ce gros raté du mercato, De Zerbi l'a mauvaise

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est concocté un effectif de choix cet été lors du marché des transferts. Mais Roberto De Zerbi a un goût amer concernant un joueur qui n'a pas rejoint ses rangs.

Roberto De Zerbi espère bien jouer les premiers rôles cette saison avec son OM. Les attentes sont énormes, surtout après un mercato estival très séduisant sur le papier. Pour le moment, tout se passe pour le mieux pour les Phocéens, même si la route s'annonce encore longue. La récente arrivée d'Adrien Rabiot a donné encore un peu plus de confiance chez les fans et observateurs de l'Olympique de Marseille. Pourtant, il se pourrait que le club olympien ait encore quelques carences. En tout cas, Roberto De Zerbi voulait recruter un joueur bien spécifique cet été.

Enciso, l'OM était proche

En effet, d'après les dires de Julio Enciso au média Versus, l'Italien l'a appelé pour le faire venir à l'OM dès son arrivée dans la cité phocéenne : « Il m’a appelé quand il est allé à Marseille, il me voulait, mais ça n’a pas marché. Il m'a inculqué de très bonnes leçons. Il voulait tirer le meilleur de moi, il ne m'a pas donné le n°10 pour rien. Il a exigé beaucoup de moi, il m'a défié quand il devait me défier, il m'a dit quand il me voulait ». Reste à savoir si le Paraguayen de 20 ans sera toujours dans les petits papiers de Roberto De Zerbi lors des prochaines fenêtres de mercato. L'ailier de Brighton sera en fin de contrat en juin 2026 avec le club de Premier League et est estimé à quelque 22 millions d'euros. Et l'OM sait déjà que Julio Enciso est très chaud à l'idée de retrouver son ancien entraineur sur la Canebière. De Zerbi a du matériel en attaque mais des ajustements sont encore à prévoir, surtout avec un duo Medhi Benatia - Pablo Longoria aux négociations.