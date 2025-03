Un renfort surprise va qualifier l'OM en Ligue des Champions

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Victime d’une rupture des ligaments croisés avec l’OM lors de la première journée de Ligue 1 à Brest, Faris Moumbagna est tout proche d’un retour dans le groupe. Une excellente nouvelle pour Roberto De Zerbi.

Auteur de quelques buts précieux la saison dernière, en championnat mais surtout en Europa League, Faris Moumbagna était parti pour entrer dans les plans de Roberto De Zerbi au début de la saison. Le buteur camerounais avait disputé tous les matchs amicaux de l'Olympique de Marseille, la majorité en tant que titulaire, et cochait toutes les cases pour être la doublure d’Elye Wahi en août. Un an plus tard, l’ancien Lensois est parti et Faris Moumbagna s’est gravement blessé, deux évènements qui ont forcé le board marseillais à recruter Maupay puis Gouiri cet hiver. Mais en ce qui concerne Moumbagna, son retour dans le groupe est imminent comme l’a confirmé Roberto De Zerbi en conférence de presse à la veille de la réception de Lens au Vélodrome.

Moumbagna de retour, De Zerbi est aux anges

Une excellente nouvelle pour le coach italien, qui n’a pas oublié son puissant avant-centre camerounais même durant sa longue indisponibilité pour blessure, lui qui a été victime d’une rupture des ligaments croisés à Brest dès la première journée. « Moumbagna est-il proche de revenir ? Oui, on l'attend. J'espère qu'il pourra nous donner le but de la qualification en Ligue des champions. Il le mérite. C'est quelqu'un de très bien. Le karma va le récompenser. Ce serait juste pour lui de devenir un joueur décisif au cours des derniers matchs, ce serait vraiment beau » a lancé Roberto De Zerbi, qui peut compter sur deux attaquants plutôt fiables avec Gouiri et Maupay, mais qui n’oublie pas pour autant Moumbagna, qui travaille dans l’ombre depuis plusieurs mois dans l’espoir de revenir d’ici la fin de la saison. Les efforts du Camerounais pourraient donc être récompensés, et c’est tout ce dont rêve Roberto De Zerbi.