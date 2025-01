OM ‍: Ce gros projet de McCourt revient sur la table

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Six mois après l’avoir convaincu de signer professionnel, l’OM va perdre Enzo Sternal. En manque de temps de jeu, l’international français des U18 va rejoindre Anderlecht. Un départ qui pose des questions et qui pourrait relancer un vieux projet de Frank McCourt et de Pablo Longoria.

Considéré comme l’un des plus grands talents du centre de formation de l’Olympique de Marseille, Enzo Sternal aurait pu quitter le club phocéen l’été dernier. Mais l’attaquant de 17 ans a finalement fait le choix de signer son premier contrat pro avec l’OM, où Roberto De Zerbi a fini par le convaincre. L’entraîneur italien lui a promis du temps de jeu et une place à part entière dans le groupe professionnel. Or pour l’instant, Enzo Sternal n’a joué que 22 minutes en Ligue 1. Un bilan décevant qui pousse le natif de Nancy vers la sortie puisque Sternal est proche d’être transféré à Anderlecht. Un regret pour Marseille, qui a fait de la place à Nadir mais qui n’a pas pu donner l’opportunité à Sternal de jouer cette saison.

L’idéal aurait été d’avoir un club satellite ou au minimum un club partenaire en Ligue 2 ou à l’étranger afin de prêter le joueur dans un club où l’OM a un droit de regard. Il y a plusieurs mois, cette idée avait été soufflée au clan de Frank McCourt, sans que cela aboutisse pour autant. A en croire le compte Le Petit OM sur X, ce projet a des chances de revenir sur la table pour favoriser la gestion de certains jeunes joueurs prometteurs en manque de temps de jeu comme c’est le cas d’Enzo Sternal. « Le club sait que cette année il est difficile d'intégrer des jeunes et leur demande 2 choses : patience et dépassement de soi. Malgré cette donnée, Sternal a eu des opportunités, en match et à l'entraînement. D'autres joueurs ont aussi cette chance (Nadir, Bakola, Abdallah) » écrit d’abord le compte insider avant de conclure.

L'OM aimerait avoir un club satellite

« L'exemple de résilience de Nadir doit servir de vitrine pour ceux qui rêvent de s'imposer sous les couleurs bleues et blanches. La question du club partenaire se pose aussi. Mais ces joueurs ont déjà des salaires importants et les clubs de Ligue 2 et National sont à l'agonie. Se pose donc la question de qui paye quoi… » peut-on lire sur X. Reste maintenant à voir si Medhi Benatia prendra en charge ce dossier, lui qui est désormais le directeur du football à l’Olympique de Marseille. Il n’est en tout cas pas impossible que le dirigeant marocain souffle à l’oreille de Frank McCourt l’idée d’un club satellite ou partenaire dans les prochains mois.