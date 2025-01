OM ‍: Brassier vide son casier, son remplaçant est en route

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM ne veut plus entendre parler de Lilian Brassier après sa terrible prestation à Nice. Une belle offre est arrivée et le départ de l’ancien Brestois est imminent, ce qui va permettre à Marseille de recruter en défense centrale.

Relancé par Roberto De Zerbi après plusieurs semaines sans jouer, Lilian Brassier a fait illusion contre Strasbourg avant de retomber dans ses travers dimanche sur la pelouse de Nice. Fautif sur les deux buts encaissés par l’OM contre le Gym, l’ancien Brestois n’est plus en odeur de sainteté en Provence, où Roberto De Zerbi a acté le départ à venir de son défenseur de 24 ans. Malgré ses grosses difficultés depuis le début de la saison, Lilian Brassier a toujours une belle cote sur le marché des transferts à tel point que son départ a de grandes chances de se concrétiser selon les informations de L’Equipe.

De Zerbi craque, l'OM vire Lilian Brassier https://t.co/c4ber4VXVh — Foot01.com (@Foot01_com) January 27, 2025

Dans son édition du jour, le quotidien national révèle qu’une « offre intéressante » est arrivée en provenance de la Bundesliga. L’OM doit s’entendre avec Brest pour casser le prêt et anticiper sa vente, ce qui retarde les choses mais à Marseille, l’espoir est de mise pour régler assez vite ce transfert. Car l’objectif de Medhi Benatia et de Pablo Longoria est de profiter du probable départ de Lilian Brassier pour recruter un second défenseur central, après avoir fait venir Luiz Felipe début janvier.

Boscagli priorité de l'OM pour remplacer Brassier ?

A en croire le compte insider Le Petit OM, l’une des cibles principales du board marseillais se nomme Olivier Boscagli, qui brille depuis plusieurs saisons au PSV Eindhoven. « Excellent depuis 3 saisons, il est en fin de contrat cet été et donc accessible pour un prix bien en-dessous de sa valeur. Dossier compliqué avec de nombreux clubs qui suivent le joueur. La perspective de le signer libre en juin est aussi sur la table mais l’OM aimerait griller la politesse à ses concurrents » révèle le spécialiste du club phocéen sur X. Un départ de Brassier et une arrivée de Boscagli cet hiver, le plan de l’actuel dauphin du PSG est ambitieux pour renforcer sa défense centrale. Reste simplement à voir si tout cela sera possible avant la date limite du 3 février.