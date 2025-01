De Zerbi craque, l'OM vire Lilian Brassier

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire surprise à Nice dimanche soir, Lilian Brassier a plombé l’OM avec de grossières erreurs individuelles. C’en est trop pour Roberto De Zerbi, favorable au départ de l’ancien Brestois avant la fin du mercato d’hiver.

Relancé par Roberto De Zerbi la semaine dernière contre Strasbourg en raison des absences de Geoffrey Kondogbia et d’Amir Murillo, Lilian Brassier a enchaîné avec une seconde titularisation de suite, ce dimanche à Nice. Mais l’ancien Brestois, qui a bouclé six premiers mois compliqués à l’Olympique de Marseille, a livré une prestation catastrophique. Fautif sur les deux buts concédés par son équipe face au Gym, le défenseur de 24 ans ne va pas donner envie à ses dirigeants de le conserver en ce mois de janvier. Après la rencontre, Roberto De Zerbi n’a d’ailleurs pas ménagé le suspense en ce qui concerne l’avenir de Lilian Brassier.

A 5-star show from Nice against Marseille! 🔥🤯 pic.twitter.com/Xx5OIlNuOg — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) January 26, 2025

Car si le coach italien a fait savoir que « cela arrive » de faire des erreurs, il a ensuite été plus cash en ce qui concerne l’avenir de Lilian Brassier à Marseille. « Je demande beaucoup aux centraux et ils doivent faire beaucoup, parce qu'ils jouent à l'OM et s'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils ne sont pas bons pour l'OM. Avec moi, les défenseurs centraux doivent faire le jeu et s'ils ne le veulent pas, ils peuvent aller en tribune » a lancé Roberto De Zerbi, déçu par la défaite et sans doute tout autant par la prestation de son défenseur gaucher.

L'OM dit stop au fiasco avec Lilian Brassier

Selon L’Equipe, l’objectif de la direction marseillaise est maintenant de lui trouver une porte de sortie. Les intérêts sont nombreux, notamment en Bundesliga mais le quotidien national rappelle que pour boucler un départ de Lilian Brassier, l’Olympique de Marseille doit trouver un accord avec Brest car il n’est que prêté par le club breton avec une option d’achat automatique estimée à 11 millions d’euros et qui se déclenchera en juin prochain. Or pour l’instant, les discussions n’avancent pas dans le bon sens avec Brest, ce qui complique sérieusement ce dossier alors que Rennes suit également de loin la situation du joueur même si Jorge Sampaoli n’est pas fan de son profil.