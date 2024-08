OM ‍: 348 ME dépensés, le mercato marseillais est fou

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique de Marseille est très ambitieux au mercato cet été. Le club phocéen enchaîne les recrues et surpasse tous les autres clubs français. Cette suractivité marseillaise est même criante depuis 2020.

L'OM est en train de démontrer qu'une qualification européenne n'est pas indispensable pour recruter en masse au mercato. Les Phocéens réalisent un recrutement qui séduit bien des observateurs tant dans la qualité que dans la quantité. Le club olympien a signé les Canadiens Derek Cornelius et Ismael Koné, l'ancien brestois Lilian Brassier (prêt), le Danois Pierre-Emile Hojbjerg, l'Anglais Mason Greenwood et dernièrement Valentin Carboni ainsi que le gardien Jeffrey de Lange (prêt). 7 recrues pour un mercato XXL. Personne en Ligue 1 n'a recruté autant de joueurs que l'OM. Les Marseillais devancent le LOSC (5 recrues estivales). Le PSG est loin derrière avec seulement trois transferts actés pour le moment.

L'OM, une machine à recruter sous Longoria

L'arrivée de Roberto de Zerbi sur le banc marseillais a sans doute facilité les choses. Néanmoins, cette aisance dans le recrutement est vraiment propre à l'OM version Pablo Longoria. Les chiffres le prouvent. Depuis juillet 2020 et la nomination de l'Espagnol comme directeur sportif de l'OM, le club phocéen écrase les autres formations françaises en nombre de joueurs achetés.

Notre nouveau numéro 7️⃣ a un 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 pour vous 👀💬🇦🇷 pic.twitter.com/HA46SmY8h3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 9, 2024

En 4 années, Marseille a accueilli 64 nouveaux joueurs. Ses dauphins dans cet exercice sont Nice et Brest avec 53 renforts. En Europe, l'OM frôle le top 10 des clubs européens ayant acheté le plus de joueurs. Ces nombreux transferts ont coûté 348 millions d'euros en tout aux Marseillais. De quoi souligner l'expertise et l'audace de Pablo Longoria en la matière même si ses détracteurs souligneront l'instabilité trop prononcée de l'effectif marseillais.