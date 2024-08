Vente OM ‍: Le fils McCourt relance la rumeur saoudienne ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très intense il y a encore quelques semaines, la rumeur d’un potentiel rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite a pris du plomb dans l’aile au vu des investissements consentis par Frank McCourt cet été.

En l’espace de quelques semaines, les rumeurs autour d’un potentiel rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie Saoudite ont totalement disparu. Il faut dire que Frank McCourt a mis les petits plats dans les grands afin que plus personne ne lui parle de ces bruits dont il a toujours dit qu'ils étaient totalement farfelus. En investissant massivement sur le mercato de l’OM, l’homme d’affaires américain s’est enfin mis une partie des supporters dans la poche. Cet été, Frank McCourt n’a pas hésité à lâcher 27 ME pour Greenwood ou encore 25 ME pour Wahi en plus de recruter une équipe quasiment complète. De quoi éloigner les rumeurs quant à une potentielle vente du club… ou presque.

OM : McCourt stoppe brutalement le mercato de Marseille ! https://t.co/OLUUwAE3nB — Foot01.com (@Foot01_com) August 20, 2024

Sur les réseaux sociaux, certains comptes insiders continuent de forcer à ce sujet. C’est notamment le cas du célèbre @CousOM, suivi par plus de 5.000 followers. « Rapprochement direct entre la famille McCourt et l’Arabie Saoudite ! La franchise e-sport Vegas Legion, dirigée Drew McCourt, va être rachetée par la Team Falcons ! Pour rappel, la Team Falcons est la propriété de la famille royale saoudienne » a-t-il publié au cours des dernières heures sur son compte X. De quoi relancer les rumeurs au sujet d’une possible vente de l’OM par Frank McCourt à l’Arabie Saoudite ? Cela aurait pu être le cas, mais la bombe a rapidement été désamorcée par @LaMinuteOM, compte très fiable sur les actualités marseillaises depuis plusieurs mois.

Une nouvelle rumeur sur la vente de l'OM démentie

« Arrête avec ça frérot » a simplement répondu La Minute OM, démentant donc un éventuel rapprochement entre l’Arabie Saoudite et Frank McCourt qui pourrait avoir un lien direct avec l’Olympique de Marseille. Attendons tout de même de voir si certains journalistes bien informés ou simplement en recherche de buzz sur la vente du club phocéen rebondiront sur cette information lors des prochaines semaines, même si depuis quelque temps, c’est plutôt le silence qui prédomine à ce sujet. Et cela convient plutôt bien aux supporters de l'OM, ravis de l'intersaison de leur club avec en point d'orgue la venue de Roberto De Zerbi sur le banc.