Luiz Felipe à l'OM, encore un coup de génie de Longoria

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Avec l’arrivée récente de Luiz Felipe, libre de tout contrat, en provenance d’Al-Ittihad, Pablo Longoria a de nouveau prouvé qu’il pouvait être un génie du marché des transferts.

Désireux de se renforcer drastiquement cet hiver pour s’assurer une qualification en Ligue des champions à l’issue de la saison, l’Olympique de Marseille n’a pas tardé à passer à l’action. Lors de sa dernière conférence de presse bilan de mi-saison, Pablo Longoria avait affirmé que chaque départ serait pallié par une arrivée. Malgré ce postulat, l’OM n’a pas attendu de voir partir certains de ses défenseurs indésirables pour s’activer sur le marché des transferts. Moins d’une semaine après l’ouverture du mercato hivernal 2025, la direction phocéenne a officialisé l’arrivée de Luiz Felipe en provenance d’Al-Ittihad. Un nouveau coup de maître de la part de Pablo Longoria qui prouve encore qu’il sait être un génie du recrutement.

Luiz Felipe, un coup de génie de Longoria

🔹Luiz Felipe 🇮🇹 est dans le top 10 des meilleurs affaires de l'OM 🔝

[ Valeur marchande 🆚 Transfert ]#TeamOM 🔵⚪ #MercatOM



📸 @Transfermarkt pic.twitter.com/YuWOFK6Keu — GP013 (@Gp_013) January 8, 2025

Peu en réussite en Arabie saoudite, Luiz Felipe a récemment rompu son contrat avec le club d’Al-Ittihad pour permettre sa signature à l’Olympique de Marseille. Du point de vue des Olympiens, son arrivée est plus qu’une belle affaire. Pablo Longoria n’a pas offert le moindre centime en indemnité de transfert à ses homologues saoudiens, alors que le défenseur central de 27 ans dispose d’une valeur marchande estimée à 8 millions d’euros. Sa signature permet à l’international italien d’entrer dans le classement des dix meilleures affaires de l’Olympique de Marseille. Ces joueurs sont rangés par ordre décroissant de la différence entre leur valeur marchande (selon Transfermarkt) et le montant du transfert.

Dans ce top 10, on retrouve tout simplement neuf joueurs arrivés à l’OM alors que Pablo Longoria y avait déjà pris ses quartiers. Hormis Mario Balotelli, arrivé en 2019 librement alors qu’il valait 20 millions d’euros, tous les autres joueurs constituant ce classement sont du fait de l'actuel président de l'OM. A la première place, on retrouve notamment Adrien Rabiot (libre - 35ME), mais aussi d’autres joueurs plus bas, comme Chancel Mbemba (libre – 17ME) ou Samuel Gigot (500.000€ - 10.5ME). Il n’y a pas à dire, Pablo Longoria sait agir même lorsque son budget est limité.